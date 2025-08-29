Napoli-Cagliari, statistiche e precedenti tra le due squadre di Serie A

Gli Azzurri ritrovano l'avversario contro cui hanno vinto la partita Scudetto a maggio, ma occhio ai sardi che vogliono portare a casa una vittoria importante

Jacopo del Monaco 29 agosto - 14:30

Alle ore 20:45 di domani sera, il Napoli ospiterà il Cagliari presso lo Stadio Diego Armando Maradona occasione della seconda giornata della Serie A 2025/2026. I Campioni d'Italia hanno esordito in campionato vincendo 0-2 in casa del Sassuolo grazie alle reti di Scott McTominay e del nuovo arrivato Kevin De Bruyne, mentre i rossoblù hanno ottenuto un pareggio casalingo per 1-1 contro la Fiorentina di StefanoPioli. In attesa del match di domani, ecco le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre.

Napoli-Cagliari, i precedenti — I due club, allenati rispettivamente dall'esperto Antonio Conte e da un giovane Fabio Pisacane, punteranno alla vittoria nonostante i pronostici vedano favoriti i padroni di casa. Dalla stagione 1963/1964 fino ad oggi, Azzurri e Casteddu si sono affrontati 89 volte, con i padroni di casa che hanno le statistiche dalla loro parte: 41 vittorie; 34 pareggi; 14 sconfitte, l'ultima risale allo 0-1 firmato Lucas Castro il 25 settembre 2019. Anche se sui gol i campani dominano (129 contro 69), il miglior marcatore di questa sfida è la leggenda assoluta del Cagliari: Gigi Riva, che ha realizzato ben 12 reti.

Azzurri contro Casteddu in A — Prendendo in considerazione le partite in Serie A, le due squadre si sono affrontate 76 volte. Mentre il numero dei match vinti dal Cagliari è quello sopra citato, il Napoli ha portato a casa la vittoria 35 volte ed i pareggi sono stati 27. Tenendo conto delle 38 partite della massima competizione italiana giocate nel capoluogo campano, il Napoli ha ottenuto 23 vittorie e 10 pareggi. Il Cagliari, invece, ha vinto in casa degli Azzurri soltanto 5 volte: oltre a quella citata nel paragrafo precedente, le altre risalgono al 1969, 1990, 1994 e 2007.

L'ultima sfida tra queste due squadre è tanto cara ai tifosi napoletani, un po' meno per quelli interisti. In occasione dell'ultima giornata della scorsa Serie A, Napoli ed Inter si giocavano lo Scudetto e tra loro c'era un punto di differenza. Gli Azzurri hanno ospitato il Cagliari, mentre i nerazzurri sono andati a Como. Nonostante il successo dell'Inter, il Napoli ha vinto 2-0 grazie al gran gol di McTominay, nominato MVP del campionato, e la rete di Romelu Lukaku. A fine partita, gli Azzurri ed i suoi tifosi hanno festeggiato la vittoria del quarto Scudetto.