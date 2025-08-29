Alle ore 20:45 di domani sera, il Napoli ospiterà il Cagliari presso lo Stadio Diego Armando Maradona occasione della seconda giornata della Serie A 2025/2026. I Campioni d'Italia hanno esordito in campionato vincendo 0-2 in casa del Sassuolo grazie alle reti di Scott McTominay e del nuovo arrivato Kevin De Bruyne, mentre i rossoblù hanno ottenuto un pareggio casalingo per 1-1 contro la Fiorentina di StefanoPioli. In attesa del match di domani, ecco le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre.
Verso la sfida
Napoli-Cagliari, statistiche e precedenti tra le due squadre di Serie A
Napoli-Cagliari, i precedenti—
I due club, allenati rispettivamente dall'esperto Antonio Conte e da un giovane Fabio Pisacane, punteranno alla vittoria nonostante i pronostici vedano favoriti i padroni di casa. Dalla stagione 1963/1964 fino ad oggi, Azzurri e Casteddu si sono affrontati 89 volte, con i padroni di casa che hanno le statistiche dalla loro parte: 41 vittorie; 34 pareggi; 14 sconfitte, l'ultima risale allo 0-1 firmato Lucas Castro il 25 settembre 2019. Anche se sui gol i campani dominano (129 contro 69), il miglior marcatore di questa sfida è la leggenda assoluta del Cagliari: Gigi Riva, che ha realizzato ben 12 reti.
Azzurri contro Casteddu in A—
Prendendo in considerazione le partite in Serie A, le due squadre si sono affrontate 76 volte. Mentre il numero dei match vinti dal Cagliari è quello sopra citato, il Napoli ha portato a casa la vittoria 35 volte ed i pareggi sono stati 27. Tenendo conto delle 38 partite della massima competizione italiana giocate nel capoluogo campano, il Napoli ha ottenuto 23 vittorie e 10 pareggi. Il Cagliari, invece, ha vinto in casa degli Azzurri soltanto 5 volte: oltre a quella citata nel paragrafo precedente, le altre risalgono al 1969, 1990, 1994 e 2007.
L'ultima sfida tra queste due squadre è tanto cara ai tifosi napoletani, un po' meno per quelli interisti. In occasione dell'ultima giornata della scorsa Serie A, Napoli ed Inter si giocavano lo Scudetto e tra loro c'era un punto di differenza. Gli Azzurri hanno ospitato il Cagliari, mentre i nerazzurri sono andati a Como. Nonostante il successo dell'Inter, il Napoli ha vinto 2-0 grazie al gran gol di McTominay, nominato MVP del campionato, e la rete di Romelu Lukaku. A fine partita, gli Azzurri ed i suoi tifosi hanno festeggiato la vittoria del quarto Scudetto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA