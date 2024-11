Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla prossima avversaria degli azzurri, l'Atalanta.

Gennaro Di Finizio 1 novembre 2024 (modifica il 1 novembre 2024 | 15:14)

Dopo la bella vittoria contro il Milan, il Napoli si appresta ad affrontare la seconda partita del ciclo di ferro nel quale la squadra di Antonio Conte si è immersa a partire proprio dalla sfida contro i rossoneri. Un tour de force che vedrà gli azzurri affrontare l'Atalanta, poi l'Inter e la Roma.

Il clima di entusiasmo attorno agli azzurri è evidente, soprattuto perchè in campo si cominciano ad intravedere non soltanto le idee di gioco di Conte, ma anche una mentalità vincente che sta spingendo la squadra partenopea a portare a casa il risultato pur non giocando al meglio delle proprie possibilità.

Napoli, Conte parla dell'Atalanta in conferenza stampa — Antonio Conte si prepara, dunque, alla sfida contro la Dea. L'allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa proprio per analizzare la partita contro i nerazzurri: "C'è un'insidia perché è una squadra forte, che ha vinto l'Europa League battendo il Bayer Leverkusen che non so quante partite aveva di imbattibilità. E' in Champions da anni, è una squadra che oggi va annoverata tra quelle forti, senza dubbio", ha detto Conte senza mezzi termini.

"Merito al club, a Gasperini che in tutti questi anni ha fatto un lavoro straordinario ed ho grande stima di Gian Piero che è stato anche mio allenatore. Lo stimo molto, tramite il duro lavoro ha ottenuto risultati, non vinci l'Europa League se non sei forte", ha detto Conte parlando del suo avversario in panchina.

Napoli, Conte e le ultime su Lobotka — Conte ha parlato anche delle condizioni di Stan Lobotka, ormai fuori da diverse partite: "Sarà pronto per la prossima, siamo nelle fasi conclusive di recupero. Non era un problemino in nazionale come qualcuno aveva etichettato, è ancora in fase di recupero e bisogna pazientare. Alla prossima sarà a disposizione.", ha detto l'allenatore.

"Su Gilmour non avevo dubbi, zero, ve l'ho sempre detto. Lui era un mio cruccio, meritava di giocare, poi guardavi Lobo in partita e faceva prestazioni eccezionali. Il valore di Billy - ha ancora proseguito Conte - lo conoscevo, sta facendo molto bene e siamo contenti di averlo perché è giovane e potrà stare tanti anni nel Napoli", le parole del tecnico.