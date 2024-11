Napoli, Conte sorride: nulla di grave McTominay! Ci sarà contro la Roma

McTominay ci sarà in Napoli-Roma: nessun infortunio preoccupante al seguito della Scozia contro la Polonia; il centrocampista è atteso domani nel capoluogo partenopeo.

Alessia Gentile 19 novembre 2024 (modifica il 19 novembre 2024 | 16:00)

Il Napoli al rientro dalla sosta per gli impegni delle nazionali se la vedrà con la Roma di Claudio Ranieri. Dopo le notizie preoccupanti che sono arrivate dalla Scozia per le condizioni di Scott McTominay, Antonio Conte può adesso tirare un sospiro di sollievo: lo scozzese sarà regolarmente a disposizione per la 13^ giornata.

Napoli-Roma, McTominay ci sarà: sospiro di sollievo per la botta al piede presa con la Scozia — Nel corso di Polonia-Scozia, Scott McTominay ha fatto preoccupare dal momento che è uscito dal campo zoppicando per una botta presa al piede. Secondo la redazione di 'Sky Sport', però, non sarebbe nulla di grave tanto che il centrocampista prenderà regolarmente parte al big match contro la Roma previsto domenica pomeriggio alle ore 18:00.

Il giocatore è atteso a Napoli per la giornata di domani dove comunque svolgerà visite più approfondite, per escludere ogni dubbio, con lo staff medico del club. Il cambio precauzionale per cui ha optato il CT scozzese ha tuttavia evitato che la situazione peggiorasse .

Lukaku rientrato dal Belgio — Chi è già rientrato a Napoli è invece Romelu Lukaku che ha riportato, al seguito del Belgio, un'infiammazione al ginocchio che gli ha impedito di giocare la seconda sfida di Nations League contro l'Israele. Anche per lui nulla di preoccupante: salvo sorprese scenderà in campo al Maradona contro la Roma, sua ex squadra.