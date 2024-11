Napoli-Roma, vietata la trasferta ai tifosi residenti nel Lazio: la nota

La decisione che era nell'aria adesso è ufficiale: i sostenitori della Roma, residenti nel Lazio, non potranno prendere parte alla trasferta di Napoli.

Alessia Gentile 19 novembre 2024 (modifica il 19 novembre 2024 | 14:05)

La nuova Roma di Claudio Ranieri esordirà in campionato contro il Napoli, in trasferta al Diego Armando Maradona, nella giornata di domenica 24 novembre alle ore 18:00. La partita, visti gli scontri che in altre occasioni ci sono stati tra le due tifoserie, avrà gli occhi delle Forze dell'Ordine e non solo puntati su di sé: è perciò anche già arrivata l'ufficialità del divieto di trasferta per i tifosi giallorossi residenti nel Lazio.

La nota ufficiale della Prefettura con le motivazioni del divieto — La nota ufficiale da parte della Prefettura ha dato come spiegazione il seguente motivo: "Il provvedimento è stato adottato, su analogo parere della Questura di Napoli, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina dello scorso 12 novembre, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica".

Insomma, Napoli-Roma sarà una di quelle gare in grado di accendere su di sé la luce dei riflettori per diverse motivazioni. Antonio Conte proverà ad aggiungere un ulteriore tassello in classifica, in termini di punti, per non staccarsi dalla vetta; Claudio Ranieri proverà a far partire la rinascita giallorossa fin da subito. Di sicuro però senza parte dei propri tifosi a cui la gara in trasferta sarà vietata.

