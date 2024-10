Napoli, dopo la vittoria col Milan si pensa al futuro: rinnovo vicino per Meret

Il Napoli ha ottenuto un'importantissima vittoria contro il Milan e si sta godendo il successo, senza però mai smettere di pensare anche al futuro: ci sono novità importanti sul rinnovo di Alex Meret.

Alessia Gentile 30 ottobre 2024 (modifica il 30 ottobre 2024 | 09:18)

Il Napoli ha ottenuto altri tre punti classifica, salendo a quota 25 in Serie A, e l'ha fatto su un campo ostico come quello di Milano. Il Milan è stato superato per 0-2, grazie alle reti di Lukaku e Kvaratskhelia, e per Antonio Conte la serata a San Siro si è rivelata magica. Il club si sta perciò godendo il successo ma senza smettere di pensare al futuro: ci sono tanti obiettivi nel mirino e uno di questi è ottenere l'accordo per il rinnovo di Alex Meret. Ecco cosa filtra.

Napoli vicino all'accordo con Meret — Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il Napoli è al lavoro per blindare alcuni dei suoi titolarissimi. Da un lato si continua a dialogare con l'entourage di Kvaratskhelia, ma dall'altro la firma di Alex Meret sembra essere a un passo. Il ds Giovanni Manna e l'agente del portiere, Federico Pastorello, si sono incontrati nella giornata di ieri martedì 29 ottobre e hanno compiuto passi in avanti per la messa a punto di un accordo: la firma sul prolungamento del contratto dovrebbe perciò arrivare a stretto giro.

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 29, 2024

Dopo un periodo non semplice, come quello della scorsa stagione, Meret sembra essere rinato con Conte e l'ennesimo clean sheet ottenuto a San Siro ne è la testimonianza. L'estremo difensore azzurro è tornato ad essere protagonista e soprattutto sicuro di sé. A 'DAZN', nel post-partita Meret si è mostrato infatti convinto e ha dichiarato: "Sappiamo che stiamo facendo bene ma è presto per parlare di Scudetto. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e lavorare di partita in partita".