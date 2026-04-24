Lo Stadio Maradona ha un nuovo murales: è quello delle glorie del Napoli

Nel corso della giornata odierna, il Napoli giocherà contro la Cremonese ma ci sono dei dubbi che riguardano la presenza di Rasmus Højlund. Le due squadre menzionate, infatti, daranno il via alla giornata numero 34 della Serie A. L'incontro avrà inizio alle ora 20:45 e si disputerà in casa dei partenopei, quindi allo Stadio Diego Armando Maradona. Tuttavia, i Campioni d'Italia dovranno valutare bene le condizioni dell'attaccante danese, il quale non è al meglio della propria condizione fisica.

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Napoli, Italia - 18 aprile 2026: Rasmus Hojlund del Napoli mostra la sua delusione dopo la partita di Serie A tra Napoli e Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Højlund rischia di saltare la partita di stasera tra Napoli e Cremonese

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L'edizione odierna del Corriere della Sera ha riportato la notizia riguardante il dubbio sulla presenza di Højlund per la sfida di questa sera contro la Cremonese allenata da. In mattinata, il Napoli svolgerà lapresso il Centro Sportivo situato a Castel Volturno e, da qui, si capirà se l'ex attaccante dipotrà prendere parte o meno alla sfida di stasera, partendo almeno dalla panchina. Nel caso in cui Højlund non ce la dovesse fare,schiererebbe dal primo minuto di gioco l'ex Verona. Quest'ultimo, quindi, partirebbe da titolare per la seconda volta da quando veste la maglia del Napoli: la prima risale al match di Pasquetta contro il

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Ancora una volta nel corso di questa stagione, quindi, gli Azzurri potrebbero avere un problema in attacco. Per diversi mesi, infatti, Conte non ha avuto a disposizione Romel Lukaku per infortunio. Il belga, poi, era tornato anche a disposizione giocando alcune partite prima di avere un'altro problema fisico. Anche Højlund ha saltato dei match nel corso della stagione e, in questo mese, ha giocato contro Parma e Lazio. Durante la partita contro i gialloblù ha fornito l'assist per il gol del pareggio segnato da McTominay.

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