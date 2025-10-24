L’ottava giornata di Serie A regala uno scontro ad altissima quota: Napoli–Inter, in programma sabato alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Due squadre appaiate a quota 15 punti, un confronto diretto che può già pesare nella corsa scudetto. Gli azzurri cercano riscatto dopo settimane complicate, mentre i nerazzurri arrivano carichi e in piena fiducia. Lo spettacolo, almeno sulla carta, è garantito.
Napoli-Inter, il pronostico di DDD: finirà 1-1 anche questa volta?
Napoli-Inter, finirà 1-1 anche quest'anno?—
Qui Napoli—
Periodo turbolento per la formazione di Antonio Conte, che dopo il ko di Torino (1-0 firmato Simeone) e la pesante disfatta europea contro il PSV (6-2) è chiamata a una reazione immediata.Il tecnico azzurro ha provato a fare quadrato: “Serve pazienza, dobbiamo ritrovare solidità e concentrazione. La stagione si costruisce lavorando giorno dopo giorno”, ha dichiarato nel post partita. Contro l’Inter torna McTominay dal 1’, mentre Politano agirà sulla destra. Hojlund resta out, con Neres favorito su Lucca per il ruolo di riferimento offensivo.
Qui Inter—
L’Inter di Chivu vola sulle ali dell’entusiasmo. Dopo un avvio incerto, i nerazzurri hanno ritrovato equilibrio e intensità, infilando sette vittorie consecutive tra campionato e Champions.L’ultima, un perentorio 0-4 in Belgio, ha confermato la solidità e la profondità della rosa. In campionato, il successo all’Olimpico contro la Roma ha permesso di agganciare il Napoli a quota 15.
Napoli-Inter, probabili formazioni—
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Neres. Allenatore: Antonio Conte
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu
Analisi quote e Pronostico—
Le quote dei bookmaker raccontano di una sfida estremamente bilanciata, con un leggero vantaggio per l’Inter. Il successo nerazzurro si aggira attorno al 2.35, mentre la vittoria del Napoli si trova in media a 3.30; il pareggio oscilla invece tra 3.05 e 3.15, a conferma dell’equilibrio atteso al “Maradona”.
Sul fronte dei gol, il mercato si orienta verso un incontro da entrambe a segno: il segno Gol è infatti proposto intorno a 1.75, mentre l’Over 2.5 si attesta appena sotto quota 2.00, segnale che ci si aspetta un match con diverse occasioni ma non necessariamente spettacolare fin da subito.
Alla luce di questi fattori, il pareggio resta l’opzione più logica, soprattutto se abbinato al segno Gol, considerando la qualità offensiva di entrambe. Anche la “X” al primo tempo appare una soluzione prudente ma coerente con l’andamento atteso della gara. In sintesi, ci si può attendere un confronto equilibrato, intenso e con reti da entrambe le parti, con il 1-1 che emerge come possibile risultato finale.
Napoli-Inter, cosa scommettere—
