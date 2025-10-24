Napoli-Inter, il pronostico di DDD: finirà 1-1 anche questa volta?

L’ottava giornata di Serie A regala uno scontro ad altissima quota: Napoli–Inter , in programma sabato alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona . Due squadre appaiate a quota 15 punti , un confronto diretto che può già pesare nella corsa scudetto . Gli azzurri cercano riscatto dopo settimane complicate, mentre i nerazzurri arrivano carichi e in piena fiducia. Lo spettacolo, almeno sulla carta, è garantito.

Periodo turbolento per la formazione di Antonio Conte , che dopo il ko di Torino (1-0 firmato Simeone) e la pesante disfatta europea contro il PSV (6-2) è chiamata a una reazione immediata.Il tecnico azzurro ha provato a fare quadrato: “Serve pazienza, dobbiamo ritrovare solidità e concentrazione. La stagione si costruisce lavorando giorno dopo giorno”, ha dichiarato nel post partita. Contro l’Inter torna McTominay dal 1’, mentre Politano agirà sulla destra. Hojlund resta out, con Neres favorito su Lucca per il ruolo di riferimento offensivo.

Qui Inter

L’Inter di Chivu vola sulle ali dell’entusiasmo. Dopo un avvio incerto, i nerazzurri hanno ritrovato equilibrio e intensità, infilando sette vittorie consecutive tra campionato e Champions.L’ultima, un perentorio 0-4 in Belgio, ha confermato la solidità e la profondità della rosa. In campionato, il successo all’Olimpico contro la Roma ha permesso di agganciare il Napoli a quota 15.