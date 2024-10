Paul Pogba è tornato a parlare: il calciatore della Juventus ha commentato la decisione della Juve di dare la maglia numero 10 a Yildiz.

Gennaro Di Finizio 17 ottobre 2024 (modifica il 17 ottobre 2024 | 10:51)

Paul Pogba potrà finalmente tornare in campo, a breve: il campione francese ha ricevuto la riduzione della squadra negli scorsi giorni ed in primavera potrà finalmente tornare in campo dopo un calvario durato tantissimo tempo e che ha compreso problemi di salute e con la giustizia sportiva.

Ad oggi, però, Pogba ha voglia di mettersi in gioco e di farlo con la consapevolezza di chi può ancora dare tanto al calcio. Se lo farà con la maglia della Juventus, però, non è ancora chiaro: proprio in queste ore è stato lo stesso Pogba a chiarire che la sua intenzione sarebbe quella di trovare spazio ancora con la Juventus, ma non è detto che le parti trovino l'intesa per andare avanti insieme.

Pogba e la 10 a Yildiz — Il giocatore francese, nel corso di un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato di vari temi legati al suo momento, soffermandosi anche sul quella maglia numero 10 ormai persa e finita sulle spalle di un giocatore di grandissimo talento, Kenan Yildiz.

"Che effetto fa? Non è il mio numero, è della Juve! Quando nel 2016 sono tornato a Manchester, non mi sono portato dietro il 10. Ho detto a Kenan che ha talento, gli voglio bene e merita quella maglia", ha spiegato il francese a La Gazzetta dello Sport.

"Lo avevo già capito ai primi allenamenti che era un ragazzo diverso. Dissi subito ai compagni: Yildiz deve venire in prima squadra. Il 10 non è il mio, sarà sempre della Juve. La Juventus - ha ammesso ancora Paul - ha fatto bene a pensare al presente, io ero squalificato per 4 anni quando hanno assegnato il 10 a Kenan", ha ancora detto Pogba.