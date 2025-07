Ranieri ha spiegato senza giri di parole perché ha rifiutato la proposta della Federazione: “Dire no alla Nazionale è costato a tutti , ma avevo un contratto con la Roma e non potevo fare due lavori. La Nazionale ha bisogno di una persona libera, che possa scegliere e convocare senza condizionamenti.” Una posizione netta, motivata anche da ragioni etiche e gestionali: “Con me ci sarebbero stati troppi problemi a ogni convocazione . Se un giocatore avesse giocato 90 minuti e poi affrontato la Roma… insomma, era troppo. Lì ci vuole un uomo libero ”.

Ranieri pensa alla stagione con la Roma: “Era il momento di rimettere a posto le cose”

Ripercorrendo la passata stagione, Ranieri ammette che non si aspettava di trovarsi in quella situazione, ma si è rimboccato le maniche: "Sono arrivato in un momento particolare. Ma grazie all’aiuto di tutti, siamo riusciti a rimettere le cose a posto. È stato importante per la società, per i tifosi, per i giocatori.” E sulla mancata qualificazione alla Champions: “Non voglio fare come la volpe con l’uva. Forse è stato meglio così: ora non siamo pronti.Speriamo che fra pochi anni saremo all’altezza di quei club".