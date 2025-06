Non un fulmine a ciel sereno, anche perché in casa Azzurra la pioggia si è fatta più incessante dopo la sconfitta per 3 a 0 contro al Norvegia. Il presidente federale Gabriele Gravina ha esonerato Luciano Spalletti dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. A darne conferma è lo stesso allenatore in conferenza stampa in vista della partita contro la Moldavia.