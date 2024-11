Pietro Chiodi, titolare della Soccer Management, è il procuratore che di fatto ha gestito proprio il ritorno di Claudio Ranieri a Roma.

L'arrivo di Claudio Ranieri vuole rappresentare per la Roma il vero punto di svolta di una stagione che fino a questo momento ha dato ai tifosi soltanto grandi amarezze. L'addio a sorpresa di Daniele De Rossi, l'arrivo mai ben digerito di Ivan Juric ed i risultati negativi, poi la decisione di puntare tutti su Ranieri, uno che in quel di Roma è amato sostanzialmente da tutti.

Il tecnico non ci ha messo molto a trovare la squadra con la dirigenza, anche perchè per sua stessa ammissione soltanto la chiamata della Roma, o quella del Cagliari, l'avrebbero convinto a rimettersi in corsa e tornare in panchina. Un compito non semplice per il tecnico 73enne, che ha deciso non soltanto di rimettersi in gioco ma di prendere in gestione una brutta gatta da pelare.

Roma, la confessione dell'agente di Ranieri — Pietro Chiodi, titolare della Soccer Management, è il procuratore che di fatto ha gestito proprio il ritorno di Claudio Ranieri a Roma. Ha parlato nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport: "Lui diceva che sarebbe tornato in pista solo per il Cagliari o la Roma o per una Nazionale, ma alla Roma in particolare non avrebbe mai detto no. In questo periodo ha rifiutato tante altre offerte, all’estero e in Italia", ha detto l'agente.

Ed ancora, Chiodi si è soffermato anche sulla proprietà giallorossa: "Con i Friedkin c’è stata subito empatia. [...] Con Dan Friedkin c’erano i figli Ryan e Corbin. Loro ci tengono tantissimo alla Roma. Dan ha esordito dicendo 'Io non posso pensare che non dormo la notte perchè Roma caput mundi nel calcio non riesce a vincere. Ho messo soldi e passione, non ci sto ad arrivare settimo o ottavo'. A quel tavolo ho visto gente che è tifosissima della Roma", ha svelato ancora Chiodi.