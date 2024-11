Dove vedere Napoli-Roma in diretta tv e in streaming gratis

Dove vedere Napoli-Roma: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis del Derby del Sole

Vincenzo Bellino Redattore 20 novembre 2024 (modifica il 20 novembre 2024 | 19:01)

Oltre a Milan-Juventus, il programma della 13ª giornata di Serie A propone anche il Derby del Sole tra Napoli e Roma. Allo Stadio Diego Armando Maradona si affrontano due squadre reduci da due momenti completamente diversi. I partenopei guidano la classifica (26 punti) con un punto di vantaggio su Inter, Fiorentina, Atalanta e Lazio; i giallorossi occupano attualmente la 13ª posizione, appena 3 vittorie e già 5 sconfitte. Dopo gli esoneri di Daniele De Rossi e Ivan Juric, la dirigenza ha affidato la panchina capitolina a Claudio Ranieri, alla terza esperienza alla guida del club romanista.

Qui Napoli — Un punto nelle ultime due partite per il Napoli che ha di fatto limitato i danni contro Inter e Atalanta. La sconfitta contro la Dea brucia e non poco, tuttavia la formazione partenopea, in vantaggio di un solo punto sulle inseguitrici, è riuscita a conservare ugualmente la vetta della classifica. Contro la Roma la squadra di Conte non può fallire l'appuntamento con i tre punti, anche perchè nel caso in cui l'Inter dovesse battere il Verona, scavalcherebbe proprio gli azzurri.

Qui Roma — Terzo esordio sulla panchina della Roma per Claudio Ranieri che prende il posto di Ivan Juric, al quale sono risultate fatali le sconfitte contro Bologna e Verona e il pari europeo contro l'Union Saint-Gilloise. Ranieri dovrà risollevare le sorti della formazione giallorossa, che naviga in acque poco tranquille, distanti soltanto 4 punti dalla zona retrocessione. Sarà una sfida nella sfida, visti i numerosi doppi ex che scenderanno in campo. Lukaku lo scorso anno ha indossato la maglia della Roma, Ranieri ha guidato il Napoli nella prima parte della sua carriera da allenatore; carriera, quella dell'uomo di Testaccio, che si intreccia a quella di Antonio Conte. Tanti i punti in comune come il fatto che entrambi abbiano allenato il Chelsea, l'Inter, la Juventus.

Napoli-Roma, gli ultimi 5 precedenti — La Roma non batte il Napoliallo Stadio Diego Armando Maradona dalla stagione 2017-2018, quando si impose 4-2 grazie ad una doppietta di Dzeko e ai goal di Under e Perotti. Per il Napoli, allora allenato da Maurizio Sarri, fu una sconfitta dolorosa perchè permise alla Juventus di allungare in classifica e di trionfare al termine della stagione.

Negli ultimi cinque precedenti in Campania il Napoli ha sconfitto tre volte la Roma, mentre le restanti altre due sfide si sono concluse in parità. Lo scorso anno Dybala portò in vantaggio i giallorossi, Olivera e Osimhen illusero i partenopei, Abraham a tempo scaduto firmò il 2-2 definitivo. Inoltre, la prima volta che l'ex Stadio San Paolo divenne ufficialmente Stadio Maradona avvenne proprio in occasione di un Napoli-Roma di quattro anni fa.

Napoli-Roma 2-2 (Dybala, Olivera, Osimhen, Abraham), 28 aprile 2024;

Napoli-Roma 2-1 (Osimhen, El Shaarawy, Simeone), 29 gennaio 2023

Napoli-Roma 1-1 (Insigne, El Shaarawy), 18 aprile 2022;

Napoli-Roma 4-0 (Insigne, Ruiz, Mertens, Politano), 29 novembre 2020;

Napoli-Roma 2-1 (Callejon, Mkhitaryan, Insigne) 5 luglio 2020;

Probabili formazioni — McTominaye Lukakuentrambi in campo dal 1' nelle file del Napoli. Dubbio a centrocampo tra Gilmour e Lobotka, in difesa il rientro tardivo dalla Nazionale uruguaiana di Olivera, potrebbe favorire il doppio ex Spinazzola. La Roma potrebbe partire con Hummels dal 1', in mezzo al campo salgono le quotazioni di Kone, davanti Dybala affiancherà Dobvyk.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Antonio Conte

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Pellegrini, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

Dove vedere Napoli-Roma in diretta tv e in streaming gratis — NAPOLI ROMA DIRETTA TV E STREAMING GRATIS - Napoli-Romasarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e su Sky. Per seguire la sfida del Maratona sarà necessario scaricare l'app DAZN, disponibile su PC, tablet, smart TV e dispositivi mobili. Gli abbonati Sky potranno seguirla su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite).