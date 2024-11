Ranieri-Roma, è in viaggio per Londra: il ritorno sembra essere a un passo

Claudio Ranieri adesso può davvero tornare alla Roma: il tecnico è in viaggio verso Londra per incontrare i Friedkin.

Alessia Gentile 12 novembre - 22:29

La Roma sta per raggiungere molto probabilmente il suo obiettivo, ovvero quello di riportare Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa: il tecnico è in questo momento in viaggio verso il Regno Unito dove incontrerà la proprietà del club della Capitale.

Roma, Ranieri adesso può prendersi la panchina giallorossa — Quando Claudio Ranieri ha salutato il Cagliari solamente qualche mese fa, a maggio del 2024, lo ha fatto dando anche il suo addio al mondo del calcio. "A malincuore, perché è una decisione dura e sofferta, ma credo sia la cosa giusta (dire addio, ndr.)", aveva in quell'occasione dichiarato. Ebbene, solamente sei mesi dopo tutto sembra essere diametralmente cambiato perché secondo quanto riferito dal giornalista Angelo Mangiante di 'Sky Sport' il tecnico sta raggiungendo i Friedkin per parlare della panchina vacante della Roma.

Tramite 'X', ha poi confermato l'indiscrezione anche l'altro esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio che ha scritto solo pochi minuti fa: "Ranieri è in viaggio per Londra per incontrare i Friedkin: si va verso il suo ritorno. Il club va verso la scelta di un profilo di esperienza e legato all'ambiente giallorosso come Claudio Ranieri, che può davvero essere l'uomo giusto in questo momento".

#Roma, #Ranieri è in viaggio per Londra per incontrare i #Friedkin: si va verso il suo ritorno. @SkySport

