Montella apre alla Roma, ma la Nazionale Turca non è d’accordo: “Non esiste”

La Roma sa che non può più sbagliare: dopo l'esonero di Daniele De Rossi, è arrivato anche quello di Ivan Juric e adesso i Friedkin stanno prendendo tempo per scegliere il prossimo tecnico con attenzione. L'ambiante accoglierebbe di buon grado Vincenzo Montella ma dalla Turchia la Federazione ha già chiuso alla possibilità.

Insomma, una soluzione ancora non è stata trovata per la panchina della Lupa, con la proprietà statunitense che sta approfittando della sosta per gli impegni delle nazionali per prendere tempo e fare tutte le giuste valutazioni. I tifosi attendono con apprensione.