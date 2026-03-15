Nel corso della giornata odierna, il Sassuolo allenato da Fabio Grosso ha giocato contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Le due squadre, infatti, si sono affrontate in occasione della giornata numero 29 della Serie A. Presso il Mapei Stadium, questa sfida tra due club provenienti dall'Emilia Romagna è terminata con la vittoria dei Felsinei, i quali hanno conquistato i tre punti grazie al gol, dopo sei minuti di gioco, realizzato da Dallinga. Al termine del derby regionale, il tecnico dei neroverdi ha rilasciato alcune dichiarazioni.