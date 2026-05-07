Nella sfida di domani contro il Torino i neroverdi vincendo potrebbero fare anche un pensierino ad un clamoroso settimo posto. Ma il tecnico chiede calma
Sassuolo-Torino e la splendida iniziativa per sostenere gli amici a 4 zampe
Verso Torino-Sassuolo
Reduce dall'importante successo contro il Milan, il Sassuolo torna in campo subito domani per la sfida contro il Torino, valida per il 36°turno di Serie A. La squadra di Fabio Grosso arriva alla partita del Grande Torino con l'animo a mille dopo il successo contro i rossoneri anche perché vincere vorrebbe dire fare più di qualche pensiero ad un clamoroso 7° posto. Ma proprio il tecnico degli emiliani, intervenuto poco fa in conferenza stampa, predilige calma e concentrazione.
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