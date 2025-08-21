Sassuolo e Napoli si sfidano in questo weekend per la prima giornata della Serie A 2025/2026 ed ecco dove si potrà vedere la partita in diretta tv e in streaming. I Campioni d'Italia ripartono dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro la formazione di Fabio Grosso fresca vincitrice della Serie B.
Serie A
Sassuolo-Napoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live
Come arrivano le due squadre alla sfida—
Dopo aver vinto la scorsa edizione della Serie B, il Sassuolo allenato dall'ex Inter e Juventus Fabio Grosso ha fatto ritorno nella massima divisione italiana. Con l'inizio della nuova stagione, i neroverdi si preparano ad un'annata importante e l'obiettivo sarà quello di rimanere in Serie A. Il Sassuolo ha già fatto il suo esordio ufficiale in occasione dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia e hanno vinto 1-0 contro il Catanzaro grazie al gol di Doig su assist del capitano Domenico Berardi. Quest'ultimo, ancora una volta, guiderà la squadra dell'Emilia Romagna.
Con Antonio Conte in panchina, il Napoli ha vinto la Serie A lo scorso anno dopo una battaglia fino all'ultima giornata contro l'Inter. In questa sessione di calciomercato, gli Azzurri hanno ceduto attaccanti importanti come VictorOsimhen, GiacomoRaspadori e GiovanniSimeone, ma allo stesso tempo hanno rinforzato la squadra con gli arrivi di Vanja Milinković-Savić, LorenzoLucca, SamBeukema, NoaLang, MiguelGutierrez e, soprattutto, Kevin De Bruyne. Il calciatore belga ha firmato a parametro zero dopo aver scritto la storia recente del ManchesterCity.
Probabili formazioni—
Mentre i neroverdi potranno contare sui suoi titolari, il Napoli perde un pezzo importante della sua squadra: Romelu Lukaku, che a causa di una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra dovrà stare ai box per 3-4 mesi.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Ghion; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All: Grosso
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All: Conte
Sassuolo-Napoli, dove vedere il match—
Neroverdi ed Azzurri si affrontano sabato pomeriggio, alle ore 18:30, al Mapei Stadium nella prima giornata di Serie A. La sfida sarà visibile in diretta su DAZN, che detiene i diritti del campionato italiano anche per questa stagione.
