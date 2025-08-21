derbyderbyderby calcio italiano serie a Sassuolo-Napoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Sassuolo-Napoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

I vincitori della Serie B sfidano la squadra Campione d'Italia allenata da Antonio Conte, che dovrà fare a meno di un giocatore importante
Jacopo del Monaco
Sassuolo e Napoli si sfidano in questo weekend per la prima giornata della Serie A 2025/2026 ed ecco dove si potrà vedere la partita in diretta tv e in streaming. I Campioni d'Italia ripartono dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro la formazione di Fabio Grosso fresca vincitrice della Serie B.

Torino, Italia - 16 gennaio 2024: Domenico Berardi, capitano del Sassuolo. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Come arrivano le due squadre alla sfida

Dopo aver vinto la scorsa edizione della Serie B, il Sassuolo allenato dall'ex Inter e Juventus Fabio Grosso ha fatto ritorno nella massima divisione italiana. Con l'inizio della nuova stagione, i neroverdi si preparano ad un'annata importante e l'obiettivo sarà quello di rimanere in Serie A. Il Sassuolo ha già fatto il suo esordio ufficiale in occasione dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia e hanno vinto 1-0 contro il Catanzaro grazie al gol di Doig su assist del capitano Domenico Berardi. Quest'ultimo, ancora una volta, guiderà la squadra dell'Emilia Romagna.

Sassuolo-Napoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live- immagine 3
Castel di Sangro, Italia - 9 agosto 2025: Kevin De Bruyne durante l'amichevole contro il Girona. (Foto di SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Con Antonio Conte in panchina, il Napoli ha vinto la Serie A lo scorso anno dopo una battaglia fino all'ultima giornata contro l'Inter. In questa sessione di calciomercato, gli Azzurri hanno ceduto attaccanti importanti come VictorOsimhen, GiacomoRaspadori e GiovanniSimeone, ma allo stesso tempo hanno rinforzato la squadra con gli arrivi di Vanja Milinković-Savić, LorenzoLucca, SamBeukema, NoaLang, MiguelGutierrez e, soprattutto, Kevin De Bruyne. Il calciatore belga ha firmato a parametro zero dopo aver scritto la storia recente del ManchesterCity.

Probabili formazioni

Mentre i neroverdi potranno contare sui suoi titolari, il Napoli perde un pezzo importante della sua squadra: Romelu Lukaku, che a causa di una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra dovrà stare ai box per 3-4 mesi.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Ghion; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All: Grosso

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All: Conte

Sassuolo-Napoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live- immagine 4
Napoli, Italia - 27 agosto 2023: Il gol di Giovanni Di Lorenzo contro il Sassuolo. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Sassuolo-Napoli, dove vedere il match

Neroverdi ed Azzurri si affrontano sabato pomeriggio, alle ore 18:30, al Mapei Stadium nella prima giornata di Serie A. La sfida sarà visibile in diretta su DAZN, che detiene i diritti del campionato italiano anche per questa stagione.

