Sassuolo-Napoli, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Come arrivano le due squadre alla sfida

Dopo aver vinto la scorsa edizione della Serie B, il Sassuolo allenato dall'ex Inter e Juventus Fabio Grosso ha fatto ritorno nella massima divisione italiana. Con l'inizio della nuova stagione, i neroverdi si preparano ad un'annata importante e l'obiettivo sarà quello di rimanere in Serie A. Il Sassuolo ha già fatto il suo esordio ufficiale in occasione dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia e hanno vinto 1-0 contro il Catanzaro grazie al gol di Doig su assist del capitano Domenico Berardi. Quest'ultimo, ancora una volta, guiderà la squadra dell'Emilia Romagna.