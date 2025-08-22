Analisi tattica delle due squadre in vista della prima giornata del campionato italiano: la squadra di Conte è favorita, ma non bisogna sottovalutare la neo promossa

Giorgio Abbratozzato 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 08:32)

Sassuolo e Napoli daranno il via alla prima giornata di campionato della Serie A 2025/2026. I precedenti sorridono alla squadra di Antonio Conte che può vantare 7 vittorie 2 pareggi e una sola sconfitta, arrivata nel 2020 con gol di Locatelli e Lopez. Ci aspettiamo una partita con pochi colpi di scena ma decisivi, le due squadre hanno uomini dalla grande tecnica, come Berardi da una parte e De Bruyne dall'altra.

Sassuolo-Napoli, l'analisi delle due squadre — I partenopei arrivano alla sfida con una grande consapevolezza: l'assenza di Romelu Lukaku. L'attaccante belga ha subito un infortunio che gli farà saltare i prossimi mesi. In attesa dell'arrivo di un attaccante toccherà a Lorenzo Lucca guidare l'attacco del Napoli, che ha vinto le ultime 3 amichevoli disputate. La forma fisica dei giocatori di Conte potrebbe non essere al 100%, dato che la preparazione atletica organizzata dall'allenatore leccese porta i suoi frutti con il passare delle settimane. L'anno scorso nel primo periodo il Napoli ha inanellato una serie di vittorie, seppur non esprimendosi al 100%.

Il Sassuolo Non ha perso nessuna partita del suo pre-campionato. La squadra di Fabio Grosso ha dominato la Serie B ma ancora dobbiamo scoprire come approccerà tatticamente alla Serie A. Gli arrivi di Idzes e Candè hanno portato aria fresca al reparto difensivo, e il ritorno di Pinamonti da un peso specifico all'attacco non indifferente. Laurientè potrebbe essere la chiave del match, l'ex Mvp della Serie B dovrà sfruttare i contropiedi e gli 1 contro 1 contro Di Lorenzo.

Il pronostico — Ci si aspetta un match molto divertente tra Sassuolo e Napoli al Mapei Stadium. Considerando il valore delle rose, i partenopei hanno sicuramente qualcosa in più, ma nelle partite secche può accadere di tutto. Già in alcune sfide di Serie A, i neroverdi hanno dimostrato di poter sorprendere squadre più quotate come Inter e Milan, quindi non è detto che non possano ripetersi. La cosa certa è che ci saranno dei gol. Il risultato più probabile in questo caso è il 2-1 per il Napoli.