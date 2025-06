Serie A: data, orario e dove vedere i sorteggi del calendario in diretta LIVE

Il sorteggio del calendario della Serie A 2025/26 si terrà venerdì 6 giugno alle 18:30 al Teatro Regio di Parma. Diretta su YouTube, sito Lega Serie A, Radio TV Serie A con RDS e DAZN. Conducono Dallari e Giuffrida; ospiti Vieri e Ferrara

Silvia Cannas Simontacchi 4 giugno 2025 (modifica il 4 giugno 2025 | 08:32)

È da poco calato il sipario sul campionato 2024/25, che ha visto un Napoli in stato di grazia mettere le mani sul suo quarto scudetto. Ma il calcio non si ferma mai e già si avvicina il primo grande appuntamento della nuova stagione: il sorteggio del calendario di Serie A Enilive 2025/2026.

L’evento si terrà venerdì 6 giugno alle ore 18:30 al Teatro Regio di Parma, durante la seconda edizione del Festival della Serie A. Un momento imperdibile per i tifosi di tutta Italia, pronti a scoprire quando andranno in scena i big match, i derby più infuocati e le partite da segnare in rosso sin da subito.

Sorteggio del calendario di Serie A: dove vederlo in diretta LIVE — L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali della Lega Serie A: dal canale YouTube al sito web, fino a Radio TV Serie A con RDS. Ma non finisce qui: per chi è abbonato, la diretta sarà disponibile anche su DAZN, così da non perdersi nemmeno un accoppiamento. Insomma, il sorteggio sarà più accessibile che mai. Basta uno smartphone o una smart TV per iniziare già a immaginare la nuova stagione.

Il programma completo del Festival della Serie A 🗓️

Ci vediamo il 6/7/8 giugno a Parma 📍 pic.twitter.com/rSCjPqhD6g

— Lega Serie A (@SerieA) May 31, 2025

Tutti i nomi sul palco — A presentare la serata ci penseranno Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, volti noti del mondo sportivo. Ma sul palco saliranno anche i vertici della Lega Serie A: dal Presidente Ezio Simonelli all’AD Luigi De Siervo, passando per Andrea Butti, Head of Competitions, e Stefano Ballista, amministratore delegato di Enilive, il title sponsor del campionato. A dare un tocco di esperienza e passione ci penseranno Christian Vieri e Ciro Ferrara, Ambassador della Lega Serie A, che commenteranno in diretta le combinazioni del calendario.

Quando inizia il campionato? — Il sorteggio svelerà le 38 giornate che ci accompagneranno da agosto 2025 a maggio 2026. Ancora qualche giorno di attesa e poi i tifosi potranno iniziare a pianificare trasferte, serate allo stadio e inevitabili discussioni da bar.