Serie A 2025/26: dal Napoli alla Cremonese, le 20 squadre della massima serie

Sabato a Parma ci sarà la diramazione del calendari: la Serie A non riposa mai. Queste, le venti squadre della prossima stagione: dalle promosse Pisa, Cremonese e Sassuolo, fino alle top di gamma come Napoli, Atalanta, Inter e Juventus.

Immaginatevi un gruppo di amici, precisamente diciannove, che sono tutti pronti ed aspettano l'ultimo, il ventesimo, per iniziare la festa. Così, le squadre di serie A, hanno aspettato la ventesima squadra che andrà a giocare il prossimo campionato. Si tratta della Cremonese , che ritorna in massima serie dopo tre anni . L'ultima volta, nel 2022/23. Iniziò Massimiliano Alvini in panchina, per poi lasciare a gennaio a Davide Ballardini , il quale esordì a Napoli in Coppa Italia, passando ai rigori. Di seguito, la panoramica delle squadre che parteciperanno alla prossima Serie A 2025/26.

Serie A 2025/26, da Napoli a Cremona, passando per Pisa: la nuova serie A

L'Europa che conta Tutte le strade portano a Napoli, parafrasando un famoso proverbio: sarà la squadra da battere, quella di Antonio Conte, dopo la vittoria del quarto tricolore, il secondo in tre anni. Si annunciano grandi colpi dal presidente De Laurentiis, per mantenere l'alta quota in campionato, e per fare più che bene in Europa. Sarà, come sempre, la squadra campione d'Italia quella da battere nella prossima Serie A 2025/26. A proposito di Europa, chi ne è uscita con le ossa rotte è l'Inter: impegnata in quattro competizioni, tre delle quali da favorita, la squadra nerazzurra ha chiuso la stagione con zeru tituli. Ragionamenti complicati per la panchina, sirene arabe per Inzaghi, ma mondiale per club alle porte.

Al mondiale, parteciperà anche la Juventus, che ha chiuso al quarto posto un campionato che doveva andare diversamente. Il progetto tecnico di Thiago Motta è arenato prematuramente, e il traghettatore Tudor ha centrato l'obiettivo Champions, ma ha comunque la panchina traballante. Sopra ai bianconeri, l'Atalanta, che hanno la panchina vuota: dopo nove anni, Gasperini saluta Bergamo ed approda a Roma, sponda giallorossa, che chiude quinta in campionato dopo un'eccezionale lavoro di Claudio Ranieri.

I ritorni di Sarri ed Allegri e la sorpresa Como Dall'altra sponda del Tevere, c'è la Lazio che si appresta ad accogliere nuovamente Maurizio Sarri: il tecnico toscano, con origini napoletane, potrebbe ritornare a guidare i bianc0celesti dopo un solo anno di Marco Baroni, che ha chiuso al settimo posto senza accesso alle coppe europee. Chi, invece, ha un abbonamento con la coppa più nuova introdotta dall'Uefa, è la Fiorentina: i viola, saranno alla quarta partecipazione consecutiva in Conference League. Tuttora, con la partenza di Palladino, che ha dato inaspettatamente le dimissioni, la dirigenza toscana si sta guardando intorno per affidare la guida tecnica.

Hanno già scelto, in modo più che tempestivo, Milan e Bologna, cui distano appena un punto in classifica ed una posizione, ma che hanno avuto due campionati totalmente diversi. La dirigenza rossonera ha deciso di richiamare Massimiliano Allegri sulla loro panchina, dopo quasi quindici anni. Una mossa ambiziosa e tempestiva, dopo l'interregno portoghese fra Fonseca e Conceiçao. Il Bologna invece ha il sorriso sulle labbra: vittoria in Coppa Italia, accesso automatico all'Europa League, ed una piazza che, meritatamente, raccoglie i frutti del lavoro programmato dalla dirigenza Saputo. I rossoblù, hanno rinnovato il contratto di Vincenzo Italiano.

La sorpresa del campionato Dall'altro lato della classifica, la reale sorpresa del campionato: il Como, tutt altro che neopromossa, ha svolto una stagione eccellente, al di là di ogni rosea aspettativa. Una volta guadagnata la permanenza in serie A, i lariani si sono tolti più di uno sfizio. Autore di quest'opera, Cesc Fabregas, sul taccuino di tante squadre italiane ed europee. Cinque punti sotto, il Torino, classica squadra da vorrei ma non posso ancora una volta: Vanoli, con la valigia pronta, aveva svolto un buon girone d'andata, per poi calare gradualmente nel girone di ritorno.

L'altro lato della classifica Udinese e Genoa sono state le squadre che hanno ribaltato i pronostici iniziali, guadagnando ottimi posizionamenti finali nella Serie A 2025/26. I friulani si sono affidati ad inizio stagione non solo alle solite sorprese esotiche in campo, ma anche in panchina: l'arrivo di Runjaic aveva fatto storcere il naso ai più ottimisti, ma il girone d'andata e la conquista di una salvezza tranquilla, hanno cancellato i brutti ricordi della scorsa stagione. Naso infastidito anche quando il Genoa aveva esonerato Gilardino: il campione del mondo aveva lasciato la panchina nonostante un buon posizionamento in classifica, ma chi lo ha succeduto, Vieira - confermatissimo sulla panchina del grifone - ha fatto più che bene.

Un altro esordiente della panchina è Christian Chivu: chiamato al capezzale del Parma dopo l'esonero di Fabio Pecchia, ha tenuto botta con le grandi ed ha guadagnato l'insperata salvezza al primo anno dal ritorno in massima serie.

Gli esperti della salvezza Il Parma, ha fatto i conti con due squadre abituate a lottare fino in fondo. Merito al Lecce, che all'ultima giornata strappa una vittoria sul campo della Lazio. Per la gioia del risultato, perde il suo classico aplomb anche Marco Giampaolo, che mantiene una panchina di massima serie dopo una serie di annate sfortunate.

Percorso perfetto, invece, per Verona e Cagliari, che riescono a distanziarsi adeguatamente, nelle ultime giornate, dalla zona più calda. Paolo Zanetti ha guadagnato un importante quattordicesimo posto, rendendo il Bentegodi un campo ostico per molte. Invece, chi ha un abbonamento con le salvezze al cardiopalma è Davide Nicola: dopo Salernitana, Crotone, Genoa ed Empoli, sul curriculum dell'allenatore si scrive anche quello del Cagliari. Ciononostante, la permanenza dell'allenatore piemontese è in dubbio.

Titoli di coda: promossi e retrocessi Saluta la serie A, l'Empoli, dopo la salvezza dell'anno scorso. Roberto D'Aversa è alla seconda retrocessione in carriera, dopo i due esoneri consecutivi fra Sampdoria e Lecce. Chi, purtroppo, è alla seconda retrocessione consecutiva, è Eusebio Di Francesco: l'anno scorso scende col Frosinone, quest'anno scende col Venezia. Ultima della classe, è il Monza. I brianzoli non sono riusciti a trovare continuità di risultati dopo i buonissimi campionati di Palladino.

A loro tre, oltre alla già citata Cremonese, giocheranno in serie A 2025/26 il Sassuolo ed il Pisa. Guidate entrambe da due campioni del mondo, hanno chiuso l'ultimo campionato nei primi due posti della cadetteria. I neroverdi, allenati da Fabio Grosso, ritornano in A dopo appena un anno: hanno mantenuto l'ossatura originaria, soprattutto offensiva, e daranno - come sempre - fastidio anche nel prossimo campionato. Il Pisa, invece, ritorna in serie A dopo quasi trentacinque anni. Sulla panchina dei toscani nerazzurri, c'è Filippo Inzaghi, alla terza promozione in carriera dopo Venezia e Benevento.