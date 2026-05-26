La Lega Calcio Serie A ha rivelato ufficialmente il nuovo pallone che accompagnerà la stagione 2026-27 di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Primavera 1. Si tratta del nuovo Stellar Nitro Ultimate di Puma, un modello pensato per unire innovazione tecnologia e design moderno, destinato a diventare protagonista dei campi italiani nei prossimi mesi.

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Le innovazioni di Puma

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Un'altra importante aggiunta è rappresentata dal NITROFOAM, schiuma infusa di azoto progettata per restituire maggiore energia all’impatto, offrendo tocchi più reattivi, passaggi più rapidi e una migliore sensibilità di gioco. Inoltre, è presente anche una configurazione a pannelli 4+4, studiata per ottimizzare l’aerodinamica, ridurre la resistenza all’aria e assicurare una traiettoria più precisa e stabile. Infine, riguardo la superficie esterna, il debossed migliora grip e controllo, mantenendo velocità e stabilità lungo tutta la direzione del pallone.

Il design e il debutto

⚡️Speed. Precision. Innovation.



Introducing the new official match ball from @PUMAFootball and @LaLiga: the new STELLAR NITRO™ ball, engineered to match the speed and intensity of modern football. ⚽🔥



🗓️Debuting from Matchday 1 of the 2026/27 season.… pic.twitter.com/ibzUjUW9Fq — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) May 26, 2026

Secondo il comunicato ufficiale della, il nuovo Puma Stellar Nitro Ultimate rappresenta il pallone tecnologicamente più avanzato mai sviluppato da. Il modello abbandona la precedente generazione ORBITA, per far spazio al nuovissimo platform STELLAR, capace di aumentare le performance in termini di stabilità e precisione.Il nuovopresenta una grafica caratterizzata da colori accesi e dettagli dinamici, con l'obiettivo di brillare sui grandi palcoscenici del calcio nostrano, unendo i dominanti colori del blu e dell'azzurro con la purezza del bianco. Come sottolineato all'interno del comunicato, il nuovo pallone è stato progettato nele testato in

Lo Stellar Nitro Ultimate debutterà ufficialmente a partire dalla stagione 2026-27 in tutte le competizioni organizzate dalla Lega Calcio Serie A e, oltre al calci0 italiano, il nuovo modello presentato da Puma verrà impiegato anche in Premier League (Inghilterra), Liga (Spagna) e in Primeira Liga (Portogallo).

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