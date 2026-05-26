La Lega Calcio Serie A presenta il nuovo pallone ufficiale 2026-27 firmato Puma: design moderno e tecnologia avanzata
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La Lega Calcio Serie A ha rivelato ufficialmente il nuovo pallone che accompagnerà la stagione 2026-27 di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Primavera 1. Si tratta del nuovo Stellar Nitro Ultimate di Puma, un modello pensato per unire innovazione tecnologia e design moderno, destinato a diventare protagonista dei campi italiani nei prossimi mesi.
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Le innovazioni di PumaSecondo il comunicato ufficiale della Lega Calcio Serie A, il nuovo Puma Stellar Nitro Ultimate rappresenta il pallone tecnologicamente più avanzato mai sviluppato da Puma. Il modello abbandona la precedente generazione ORBITA, per far spazio al nuovissimo platform STELLAR, capace di aumentare le performance in termini di stabilità e precisione.
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Il design e il debuttoIl nuovo Stellar Nitro Ultimate presenta una grafica caratterizzata da colori accesi e dettagli dinamici, con l'obiettivo di brillare sui grandi palcoscenici del calcio nostrano, unendo i dominanti colori del blu e dell'azzurro con la purezza del bianco. Come sottolineato all'interno del comunicato, il nuovo pallone è stato progettato nel PUMA Nitro Lab e testato in Italia.
⚡️Speed. Precision. Innovation.— LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) May 26, 2026
Introducing the new official match ball from @PUMAFootball and @LaLiga: the new STELLAR NITRO™ ball, engineered to match the speed and intensity of modern football. ⚽🔥
🗓️Debuting from Matchday 1 of the 2026/27 season.… pic.twitter.com/ibzUjUW9Fq
Lo Stellar Nitro Ultimate debutterà ufficialmente a partire dalla stagione 2026-27 in tutte le competizioni organizzate dalla Lega Calcio Serie A e, oltre al calci0 italiano, il nuovo modello presentato da Puma verrà impiegato anche in Premier League (Inghilterra), Liga (Spagna) e in Primeira Liga (Portogallo).
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