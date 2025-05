Udinese, Bijol e le parole d’addio: “Vorrei fare una nuova avventura”

In una recente intervista, il vice-capitano dei friulani ha rilasciato delle dichiarazioni che sanno di addio

Jacopo del Monaco 25 maggio - 16:24

Il difensore centrale Jaka Bijol starebbe pensando di lasciare l'Udinese. Stasera, il campionato dei bianconeri terminerà tra le mura amiche della Dacia Arena contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

L'avventura di Bijol all'Udinese Sloveno nato nel 1999, Bijol arriva in Friuli Venezia Giulia dal CSKA Mosca nell'estate del 2022. Esordisce con la maglia dell'Udinese il 5 agosto contro la Feralpisalò, in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Quindici giorni dopo, il difensore centrale colleziona il primo gettone in Serie A contro la Salernitana e, quasi un mese dopo, segna la sua prima rete nella massima serie italiana contro l'Inter (partita finita 3-1 per i bianconeri). In questa stagione, il giocatore non ha potuto aiutare molto la sua squadra per diversi motivi, come gli infortuni che l'hanno fermato.

Bijol: "Non mi vedo più in bianconero" Durante la stagione che sta per concludersi, Bijol ha segnato solo due reti: la prima, a fine settembre, in Coppa Italia contro la Salernitana; la seconda ed ultima, ad inizio dicembre, contro il Monza in Serie A. Recentemente intervistato dall'emittente regionale Telefriuli, il classe 1999 ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua esperienza all'Udinese, con parole che sanno d'addio.

"Sinceramente, non mi vedo ancora in bianconero. Vorrei fare uno step avanti, vorrei crescere ancora, vorrei una nuova avventura. In Italia o all’estero? Vediamo come vanno le cose. Quest'anno potevamo fare tanto di più alla fine. Una stagione buona in cui abbiamo fatto grandi partite, ma alla fine abbiamo abbassato un po’ troppo il livello. Si poteva fare di più. Ci sono stati sempre problemi, tra infortuni e tante cose. Non abbiamo risposte come squadra, per questo non abbiamo vinto più partite alla fine. Peccato, ma abbiamo ancora una domenica e vogliamo chiudere la stagione bene in casa davanti ai nostri tifosi".