L'ex-Roma vuole già far innamorare i tifosi friulani, come spiegato dallo stesso responsabile dell'area tecnica

Giammarco Probo 23 settembre - 15:58

Dopo un inizio positivo di campionato l'Udinese si è dovuta fermare con la pesante sconfitta casalinga di questo weekend contro il Milan. Anche se la prestazione non è stata all'altezza delle altre giornate di campionato, il responsabile dell'area tecnica Gokhan Inler ha voluto parlare del momento positivo dei friulani e spendendo parole di incoraggiamento per uno degli acquisti arrivati in bianconero: ovvero Nicolò Zaniolo.

Le parole di Gokhan Inler sulla condizione di Nicolò Zaniolo — Uno degli acquisti che hanno fatto impazzire in questa sessione estiva di calciomercato è di certo Zaniolo all'Udinese. L'ex Roma e Fiorentina ha scelto la numero 10 ed è arrivato in prestito per una cifra intorno ai 3 milioni con diritto di riscatto attivabile in due modi diversi: 5 milioni lasciando al Galatasaray il 50% sulla rivendita oppure 10 milioni. Il centrocampista italiano dovrà fare il massimo per prendersi i suoi nuovi tifosi dopo diverse annate non belle a causa di infortuni, malumori e diverse situazioni non andate nel migliore dei modi.

Lo stesso responsabile tecnico Gokhan Inler ha voluto elogiare Zaniolo e Zanoli con queste parole: "Si stanno integrando abbastanza bene, si allenano forte. Zaniolo fa anche allenamenti extra, vuole dimostrare grandi cose. Zanoli è un ottimo ragazzo, sta aspettando la sua chance". Per l'attaccante classe 1999 sono solo due comparse al momento con la maglia dell'Udinese: un'ora di gioco divisa tra la partita con il Pisa e l'ultima contro il Milan. Ma il momento della titolarità potrebbe arrivare oggi stesso per Zaniolo, in occasione del match di Coppa Italia delle 18.30 contro il Palermo. E chissà se non può arrivare anche un gol che sarebbe liberatorio per l'ex-giallorosso.