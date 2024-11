Udinese, Runjaic: “Cercheremo di tener testa all’Atalanta”

Udinese, l'allenatore Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro l'Atalanta

8 novembre 2024

Dopo le due sconfitte di fila contro Venezia e Juventus, l'Udinese riparte dall'Atalanta, ospite dei friulani domenica nel lunch-match della Dacia Arena. L'avversario più scomodo possibile per la compagine allenata da Kota Runjaic, che però in conferenza stampa ha ammesso di pensarla in tutt'altro modo: "Non vorrei definire l'Atalanta come l'avversario più difficile che potevamo incontrare, dobbiamo cercare di resistere con in nostri mezzi, senza dimenticare i nostri principi di gioco. Non partiamo battuti".

L'Udinese sfida l'Atalanta — Tutte le partite sono difficili secondo Runjaic, l'allenatore dell'Udinese è consapevole della forza dell'Atalanta, ma crede anche nelle potenzialità della sua squadra: "Non ci sono partite semplici e lo sappiamo, l'Atalanta è una squadra di assoluto valore, ho visto la gara contro il Napoli, hanno messo in campo principi e idee con grande disciplina in campo, con tanti anni di lavoro alle spalle. Hanno qualità tra i piedi, giocano bene insieme nelle due fasi. E' una squadra completa".

Sfida speciale per Samardzic — Domenica tornerà in Friuli, ad Udine, da avversario Lazar Samardzic, trasferitosi in estate all'Atalanta: "E' un grande giocatore, altrimenti l'Atalanta non lo avrebbe comprato, ha tecnica, sicurezza con la palla tra i piedi, ha capacità di tiro. Si sta adattando allo stile di gioco dell'Atalanta, sta migliorando tanto. Loro sono contenti di averlo, io lo sono meno perché l'ho perso ma abbiamo altri ragazzi che possono giocare bene e migliorare nei prossimi anni. Io sono concentrato sulla mia squadra, Lazar non gioca più per noi, ma per l'Atalanta".

Udinese, il pericolo numero uno è Retegui — Oltre a Samardzic, l'Udinese dovrà fare attenzione al miglior marcatore della Serie A Mateo Retegui: "L'Atalanta ha tante individualità importanti, non c'è solo Retegui. Ci sono avversari che non si possono affrontare in uno contro uno, bisogna essere compatti, aggressivi e scaltri. Un giocatore deve anche affidarsi all'istinto per rispondere meglio a quello che richiede la partita. Abbiamo studiato l'Atalanta però poi i giocatori dovranno adattarsi alle diverse situazioni. Dobbiamo credere in noi stessi".