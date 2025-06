Dopo aver ottenuto la permanenza in massima serie, il tecnico e i giallorossi si separano

Continuano a cambiare le carte in tavola nel campionato italiano. Non solo per le big, ma anche per gli altri club. Stavolta, la panchina ad essere saltata è quella dei salentini giallorossi: Marco Giampaolo non è più l'allenatore del Lecce.

Lecce e Giampaolo si separano: il comunicato — L'estate dopo un turbolento campionato italiano non è da meno. Al pari dei ribaltoni e dei verdetti in bilico delle ultime giornate di Serie A, il valzer delle panchine non lascia scampo. Anche il Lecce, dopo la salvezza ottenuta nell'ultima e vittoriosa partita in casa della Lazio, dovrà cambiare guida tecnica.

Marco Giampaolo, infatti, e il Lecce hanno interrotto il rapporto contrattuale dopo sette mesi dall'insediamento come allenatore. A darne l'ufficialità è lo stesso club giallorosso con un comunicato sul proprio sito.

"L'U.S. Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l'augurio per le migliori fortune professionali" si legge.

Il percorso di Giampaolo fino alla salvezza — Arrivato l'11 novembre 2024, per prendere il posto dell'esonerato Luca Gotti, Marco Giampaolo ha da subito invertito la rotta che relegava il Lecce in piena zona retrocessione. L'obiettivo era solo uno: la salvezza. Il suo debutto è vincente: 1 a 0 in casa del Venezia di Eusebio Di Francesco.

Da lì, inizierà un percorso tortuoso ma comunque fatto di grandi prestazioni e discreti risultati che porteranno i salentini a giocarsi la permanenza in massima serie fino all'ultima giornata. La sfida in casa della Lazio ha richiesto al Lecce di Giampaolo un ultimo sforzo importante. Con i biancocelesti in lotta per un posto in Europa, i giallorossi pugliesi dovevano anche guardare agli altri risultati delle dirette rivali per uscire dalla zona retrocessione.

Con una vittoria per 1 a 0 all'Olimpico di Roma, giocando in 10 per tutto il secondo tempo, Giampaolo ottiene una storica salvezza da record. Infatti, il Lecce non è mai riuscito a partecipare al campionato di Serie A per tre stagioni consecutive. L'addio al club salentino, di certo, non cancellerà lo splendido percorso e il traguardo raggiunto dal tecnico ex-Sampdoria e Milan.