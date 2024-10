Vanoli entusiasta: “Ripartiamo da qui! Grande vittoria”

L'allenatore del Torino è entusiasta dopo la vittoria contro il Como, ottenuta per 1-0. Paolo Vanoli è alla prima stagione alla guida dei granata.

"Volevo una prestazione del genere. E' stata la dimostrazione del nostro carattere, è una vittoria che rispecchia il nostro DNA". Paolo Vanoli è raggiante, dopo la vittoria contro il Como. Grazie a questa vittoria, i granata salgono momentaneamente al sesto posto, in attesa delle partite che seguiranno nel corso di questo weekend.

Vanoli ha parole positive anche per Nije, che ha segnato il gol decisivo per i tre punti contro il Como: "Io credo nei giovani, ho allenato le nazionali giovanili. Lui si è fatto trovare pronto. Ha grandi qualità tecniche e qualità fisiche. Si deve ricordare di questi momenti, però deve anche essere bravo a tenere i piedi per terra".