Venezia, annunciata la disponibilità delle Maglie Gara 24/25 per i tifosi

Davide Capano Redattore 19 dicembre - 11:18

Una bella notizia per i tutti i tifosi del Venezia arriva a pochi giorni dalla delicata sfida col Cagliari.

La nota del Venezia — "Venezia FC è orgogliosa di annunciare che le Maglie Gara della stagione 24/25 - si legge in un comunicato ufficiale -, con il celebre logo Cynar Spritz sul petto, sono ora disponibili per i tifosi. Dopo il debutto in Serie A nel prestigioso Stadio Olimpico di Roma, le maglie possono essere acquistate online e nei negozi, a partire dalle versioni Home e Away.

(Foto diffusa da Ufficio Stampa Venezia FC)

Frutto di una stretta collaborazione tra il Club e il Main Sponsor, la campagna — fotografata ancora una volta da Sam Gregg allo Stadio Penzo — si ispira al fascino nostalgico della cultura calcistica italiana, evocando la stessa aura vintage della tipografia iconica di Cynar. La campagna vede protagonisti i giocatori della Prima Squadra Stankovic, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Gytkjaer, Bertinato e Sverko".

Il club spiega — "Dai bacari locali al corteo arancioneroverde verso lo Stadio di Sant’Elena, le Maglie Gara, con lo sponsor Cynar Spritz, riflettono la cultura vibrante di Venezia e le sue amate tradizioni pre-partita. Questo legame con l’identità della città è il motivo per cui le maglie sono state così calorosamente accolte e richieste dai tifosi. Con le profonde radici di Cynar nel tessuto culturale veneziano e la sua estetica senza tempo, queste maglie vanno oltre la semplice divisa sportiva: incarnano unità, orgoglio e lo spirito collettivo della comunità.

(Foto diffusa da Ufficio Stampa Venezia FC)

I tifosi potranno personalizzare le maglie acquistate con patch opzionali, tra cui i loghi di Serie A, Bechér e Baxi, oltre a nomi e numeri. È la prima volta che queste personalizzazioni saranno disponibili online, rendendole accessibili alla comunità internazionale arancioneroverde".

Da oggi... — Le Maglie Gara Home e Away 24/25 sono ora disponibili per l'acquisto e la personalizzazione su shop.veneziafc.it. A partire da oggi, la maglia Home a maniche corte è disponibile per l'acquisto e la personalizzazione anche nei negozi ufficiali di Rialto e Ca’ Venezia.

Le Maglie Gara da Portiere nella versione a maniche lunghe, insieme alla Terza Maglia saranno disponibili nelle prossime settimane, sia online che nei negozi fisici.