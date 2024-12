Venezia, svelata la terza maglia: color acqua ispirata alla laguna

Rafforzando il proprio impegno per un impatto positivo sulla città, il Club, infatti, donerà 5€ per ogni maglia venduta tra le prime 1.500 unità sul sito shop.veneziafc.it a sostegno di progetti locali gestiti da Ocean Space. Cos’è Ocean Space ? Un’iniziativa culturale internazionale con sede a Venezia, guidata da TBA21–Academy e partner culturale del Club dal 2023.

Il Club spiega

I fondi contribuiranno alla creazione di giardini urbani mobili in spazi pubblici tra Sant’Elena e Castello, nell’ambito della quarta edizione del programma di ricerca “Convivial Tables”, che esplora il rapporto tra cibo ed ecologia nel contesto dell’ecosistema lagunare veneziano. Questi giardini saranno progettati, realizzati e attivati attraverso una serie di workshop organizzati da Ocean Space per la comunità locale. L’attivazione coinvolgerà associazioni ed esperti della laguna per promuovere metodi di produzione alimentare sostenibili e accessibili, rispettosi del delicato ecosistema lagunare e delle sue particolarità. L’iniziativa mira a migliorare la biodiversità e a incoraggiare pratiche alimentari sostenibili e a chilometro zero, lasciando un’eredità duratura per Venezia e i suoi abitanti.