Venezia, Zanetti: “Con il Sassuolo non mancherà solo Johnsen…”

Il tecnico ha parlato in conferenza stampa prima del match contro i nero-verdi

"Non voglio vedere nessun tipo di appagamento e di rilassamento - spiega Zanetti -. Oggi abbiamo 8 punti, dobbiamo farne altri trenta, se pensiamo di non essere con l’acqua alla gola, poi si può vincere o perdere ma non dobbiamo assolutamente sbagliare. Non dobbiamo rilassarci mai, oggi il Sassuolo ha i nostri stessi punti, ma non sono una concorrente per la salvezza. Sto martellando la squadra perché non ci siano cali di tensione. Con la Fiorentina abbiamo fatto una partita di grandissimo spessore, spero che questo dia grande consapevolezza ai ragazzi. Abbiamo ancora margini di miglioramento, non siamo ancora arrivati al nostro massimo. Gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo, visto che abbiamo perso tre giocatori fondamentali. Il Venezia deve fare punti lo stesso. Haps ci ha tolto il pensiero sulla fascia sinistra, abbiamo quattro giocatori in difesa straordinari, compreso Modolo che ha giocato di meno sinora. Anche Ampadu può fare il difensore. Anche Ebuehi da scoprire. Henry è al 60-70%, è sulla via dell'esplosione, Sigurdsson dobbiamo ancora scoprirlo. Haps arriva da tre mesi di inattività, sarà difficile vederlo in campo tutte e tre le partite in otto giorni. Lo abbiamo scoperto come terzino e vogliamo mantenerlo in quella posizione. Sono stra-convinto delle qualità di Peretz, per ora in partita non rende come in allenamento ma sono convinto che verrà fuori. Caldara? È un mio cruccio, lo vedo bene, ma Svoboda lo vedo superbene, in questo momento è da grande squadra".