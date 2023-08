Cremonese, nuovo look: logo in stile anni ’80/’90 sulla terza maglia

Dopo quelle Home e Away è arrivato il giorno della presentazione della terza maglia della Cremonese per la stagione 2023/24, anch’essa realizzata dallo sponsor tecnico Acerbis.

La nuova maglia è realizzata in tessuto computer jacquard riciclato (MFRP-TEX, le cui iniziali stanno per “Made From Recycled Polyester”): per un futuro migliore e senza sprechi, il capo contiene infatti fibre di poliestere riciclato.