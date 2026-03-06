Aspettando il fischio d'inizio di questa sfida del campionato cadetto, vediamo insieme l'andamento dei gialloblù tra le mura amiche e dei bianconeri fuori casa

Jacopo del Monaco 6 marzo - 13:42

Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura anche quella tra il Modena ed il Cesena. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della ventinovesima giornata di Serie B. L'incontro, che avrà inizio alle ore 19:30, si disputerà presso lo Stadio Alberto Braglia. In palio ci sono tre punti importanti per la permanenza nella zona Play-off. In attesa del fischio d'inizio di quest'incontro, vediamo insieme l'andamento di Modena e Cesena quando giocano, rispettivamente, in casa ed in trasferta.

Modena-Cesena, l'andamento dei Canarini quando giocano in casa — In questo momento, il Modena allenato da Andrea Sottil si trova al sesto posto della classifica del campionato cadetto avendo totalizzato 43 punti ed è, quindi, in zona Play-off. I gialloblù, ovviamente, hanno giocato in casa quattordici partite dell'edizione in corso della Serie B. All'esordio casalingo in campionato, hanno ottenuto un pareggio per 1-1 contro l'Avellino per poi collezionare ben cinque vittorie contro Bari (3-0), Pescara (2-1), Virtus Entella (2-0), Empoli (2-1) e Juve Stabia (3-0). Questa striscia di vittorie consecutive tra le mura amiche del Braglia, però, s'interrompe il 23 novembre con il pareggio a reti bianche contro il Südtirol.

Nel mese di dicembre, il Modena ha giocato e perde tutte e tre le partite casalinghe di Serie B, tra l'altro con lo stesso risultato finale ovvero 1-2, contro Catanzaro, Venezia e, nel giorno di Santo Stefano, Monza. Quasi un mese dopo la sconfitta contro i biancorossi, i Canarini tornano a giocare al Braglia e pareggio 0-0 contro il Palermo. A febbraio, dopo la sconfitta per 1-2 contro la Sampdoria, il Modena torna a vincere in casa grazie al 2-0 ai danni della Carrarese ma, a fine mese, perde 1-2 contro il Padova. Nei match casalinghi, quindi, i gialloblù hanno ottenuto sei vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte, segnando 20 gol e subendone 13.

Le statistiche in trasferta della squadra ospite — Il Cesena guidato da Michele Mignani, dal canto suo, occupa l'ottava posizione del campionato cadetto coi i suoi 38 punti e, così come i loro correggionali, è in zona Play-off. Nelle prime tre trasferte di quest'edizione della Serie B, la squadra bianconera ha ottenuto altrettante vittorie visto che ha battuto 1-3 il Pescara ed in seguito, per 1-2, sia la Sampdoria che il Venezia. Dopo la vittoria contro i Lagunari, però, arriva la sconfitta in casa del Frosinone (3-1), mentre nel mese di ottobre il Cavalluccio ottiene due vittorie esterne contro Spezia (1-2) e Südtirol (0-1).

Nel mese di novembre, invece, il Cesena perde 1-0 sia al San Nicola contro il Bari che all'U-Power Stadium contro il Monza. Successivamente i bianconeri ottengono un pareggio per 1-1 in trasferta contro il Padova e chiudono il 2025 perdendo in Calabria contro il Catanzaro (2-0). A gennaio la squadra romagnola torna a vincere in trasferta battendo 1-2 la Reggiana ma, negli ultimi tre match giocati fuori casa, ha perso 3-1 contro Avellino ed Entella e poi ha pareggiato in Toscana contro l'Empoli (1-1). In conclusione, il Cesena in trasferta ha collezionato: sei vittorie, altrettante sconfitte, due pareggi, 17 gol segnati e 20 subiti.

