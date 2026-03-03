Palermo-Mantova, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 20:00 di mercoledì 4 marzo allo stadio Renzo Barbera

Filippo Montoli 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 20:02)

Il turno infrasettimanale di Serie B si chiude mercoledì 4 marzo e tra le partite che si disputeranno c'è quella tra Palermo e Mantova. La gara è in programma alle ore 20:00 allo stadio Renzo Barbera ed è valida per la ventottesima giornata. I padroni di casa provano a rimediare all'inaspettata sconfitta con il Pescara ultimo. Gli ospiti devono fare punti per allontanare la zona retrocessione. Ecco dove vedere Palermo-Mantova in diretta tv e streaming.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Palermo-Mantova, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la ventottesima giornata di Serie B e in programma alle ore 20:00 di mercoledì 4 marzo è visibile esclusivamente in streaming. La prima possibilità è tramite LaB Channel, canale esclusivo del campionato cadetto disponibile su Amazon Prime Video. La seconda è con Dazn. In questo caso, durante la sfida è attiva la FanZone per poter commentare in diretta le migliori azioni e partecipare a sondaggi. La telecronaca, inoltre, è affidata a Edoardo Testoni.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Lo stato di forma delle due squadre — Il Palermo ha perso l'ultima partita di campionato con il Pescara per 2-1, mettendo fine a una striscia di imbattibilità che durava addirittura dall'8 novembre scorso. Ancora in vita, invece, il filotto di vittorie consecutive al Barbera, dove si gioca mercoledì. I rosanero hanno vinto le ultime otto sfide casalinghe. Le ultime due per 3-0 contro Entella e Sudtirol.

Il Mantova arriva alla sfida con due risultati utili consecutivi. Prima la vittoria sulla Sampdoria per 2-1 e poi il pareggio con la Carrarese per 1-1 hanno portato la squadra lombarda al sedicesimo posto a quota 27 punti. La formazione allenata da Modesto aveva invece perso le due partite precedenti, entrambe in trasferta. Gli zero punti sono arrivati contro Reggiana (1-0) e Catanzaro (2-0).

Le probabili formazioni — Per Inzaghi gli unici giocatori in dubbio sono Bani e Magnani, entrambi non al meglio in vista della partita. Situazione ben diversa per Modesto che oltre agli infortunati già noti Mucy, Bianay e Bonfanti, si è aggiunto Ruocco per un risentimento muscolare. Da valutare, invece, le condizioni di Dembélé, Meroni e Kouda che vengono comunque dati come partenti. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Peda, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi.

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Castellini, Meroni, Dembele; Radaelli, Trimboli, Kouda, Goncalves; Buso, Bragantini; Mancuso. Allenatore: Francesco Modesto.