Tra le partite che andranno in scena nella giornata di domani figura anche quella che metterà di fronte il Modena e la Reggiana. I due club, infatti, ai sfideranno in occasione della trentasettesima nonché penultima giornata di Serie B. In palio ci sono punti che possono risultare molto importanti per entrambe le squadre. L'incontro comincerà alle ore 15:00 e si disputerà presso lo Stadio Alberto Braglia. In attesa del fischio d'inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti di questo derby dell'Emilia Romagna.

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Torino, Italia - 18 agosto 2025: Gregoire Defrel del Modena si smarca da Saul Coco del Torino durante la partita di Coppa Italia tra Torino e Modena allo Stadio Olimpico Grande Torino. (Foto di Chris Ricco/Getty Images)

I precedenti tra Modena e Reggiana

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I padroni di casa hanno come tecnico un uomo di esperienza comee, in questo momento, occupano la quinta posizione in classifica conpunti e, così, si qualificherebbero ai Play-off. Nelle ultime cinque giornate, però, il Modena ha ottenuto tre sconfitte e due pareggi e la vittoria manca daldelcontro il. La Reggiana allenata da, invece, si trova al penultimo posto in classifica conpunti e, in questo modo, andrebbe direttamente in. Nell'ultimo match di campionato, i granata hanno pareggiatocontro ilDomani pomeriggio, le due squadre provenienti dall'Emilia Romagna giocheranno contro per lanella loro storia. I primi match risalgono all'allora, ovvero il campionato che ha preceduto l'attuale, della stagione. Sia all'andata che al ritorno, il Modena ha conquistato la vittoria battendo gli avversariin trasferta e, in seguito,in casa. Ad oggi, le statistiche vanno di quest'incontro vanno di più verso i, visto che ce ne sono stati benLa Reggiana, invece, ha ottenutovittorie, otto in più rispetto ai gialloblù. Anche per quanto riguarda i gol segnati i granata sono in vantaggio essendo a quotacontro idei Canarini.

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Le statistiche del derby regionale nel campionato cadetto

Principalmente, i due club hanno giocato contro in Serie B con le prime due sfide che risalgono alla stagione. A quei tempi, le due squadre hanno pareggiatoall'andata mentre, al ritorno, il Modena ha vintoLe statistiche riguardanti le sfide nel campionato cadetto tra i due club dicono:pareggi,vittoria della Reggiana esuccessi dei gialloblù, di cui l'ultimo risale allodel dicembredeciso dalla rete di. La gara d'andata della stagione in corso, invece, ha avuto luogo a fine ottobre e la Reggiana ha vintoil derby grazie al gol realizzato da

Torino, Italia - 18 agosto 2025: Andrea Sottil, allenatore del Modena, dà indicazioni durante la partita di Coppa Italia tra Torino e Modena allo Stadio Olimpico Grande Torino. (Foto di Chris Ricco/Getty Images)

Fino ad ora, le partite di Serie B tra le due squadre giocate in casa dei Canarini sono state venti e la metà di queste è terminata in parità. I padroni di casa hanno vinto in otto occasioni, l'ultima di queste nel dicembre 2023 con il risultato finale di 2-1 grazie ai gol di Manconi e Bozhanaj. La Reggiana, invece, ha vinto il derby in casa gialloblù soltanto due volte: ottobre 1990, 0-2 con reti di Melchiori e De Agostini; 1° maggio dello scorso anno, un rocambolesco 2-3 grazie ai gol di Portanova, Girma e Gondo. Tra l'altro, in quest'ultima partita, le due reti dei Canarini portano la firma di due giocatori granata, ovvero Rozzio e Bardi che, quindi, hanno fatto autogol.

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