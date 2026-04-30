I padroni di casa vogliono difendere la propria posizione in zona Play-off, mentre gli ospiti hanno come obiettivo l'evitare la retrocessione diretta in Serie C
Il bello e il vanto del derby: la coreografia spinge la Reggiana al colpo di reni sul Modena
Tra le partite che andranno in scena nella giornata di domani figura anche quella che metterà di fronte il Modena e la Reggiana. I due club, infatti, ai sfideranno in occasione della trentasettesima nonché penultima giornata di Serie B. In palio ci sono punti che possono risultare molto importanti per entrambe le squadre. L'incontro comincerà alle ore 15:00 e si disputerà presso lo Stadio Alberto Braglia. In attesa del fischio d'inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti di questo derby dell'Emilia Romagna.
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I precedenti tra Modena e ReggianaI padroni di casa hanno come tecnico un uomo di esperienza come Andrea Sottil e, in questo momento, occupano la quinta posizione in classifica con 52 punti e, così, si qualificherebbero ai Play-off. Nelle ultime cinque giornate, però, il Modena ha ottenuto tre sconfitte e due pareggi e la vittoria manca dal 2-1 del 21 marzo contro il Mantova. La Reggiana allenata da Pierpaolo Bisoli, invece, si trova al penultimo posto in classifica con 34 punti e, in questo modo, andrebbe direttamente in Serie C. Nell'ultimo match di campionato, i granata hanno pareggiato 1-1 contro il Palermo.
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Le statistiche del derby regionale nel campionato cadettoPrincipalmente, i due club hanno giocato contro in Serie B con le prime due sfide che risalgono alla stagione 1940/1941. A quei tempi, le due squadre hanno pareggiato 3-3 all'andata mentre, al ritorno, il Modena ha vinto 3-1. Le statistiche riguardanti le sfide nel campionato cadetto tra i due club dicono: 18 pareggi, 13 vittoria della Reggiana e 10 successi dei gialloblù, di cui l'ultimo risale allo 0-1 del dicembre 2024 deciso dalla rete di Pedro Mendes. La gara d'andata della stagione in corso, invece, ha avuto luogo a fine ottobre e la Reggiana ha vinto 1-0 il derby grazie al gol realizzato da Andrea Bozzolan.
Fino ad ora, le partite di Serie B tra le due squadre giocate in casa dei Canarini sono state venti e la metà di queste è terminata in parità. I padroni di casa hanno vinto in otto occasioni, l'ultima di queste nel dicembre 2023 con il risultato finale di 2-1 grazie ai gol di Manconi e Bozhanaj. La Reggiana, invece, ha vinto il derby in casa gialloblù soltanto due volte: ottobre 1990, 0-2 con reti di Melchiori e De Agostini; 1° maggio dello scorso anno, un rocambolesco 2-3 grazie ai gol di Portanova, Girma e Gondo. Tra l'altro, in quest'ultima partita, le due reti dei Canarini portano la firma di due giocatori granata, ovvero Rozzio e Bardi che, quindi, hanno fatto autogol.
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