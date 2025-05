Playoff Serie B al via: in quattro per un sogno chiamato Serie A

Catanzaro-Spezia e Juve Stabia-Cremonese sono pronte a dare al via a questo ultimo atto del campionato cadetto

21 maggio

Oggi prende il via la fase più elettrizzante della stagione di Serie B: i playoff. Catanzaro-Spezia e Juve Stabia-Cremonese apriranno la corsa all’ultimo posto disponibile per volare in Serie A. Quattro squadre, quattro storie, un unico sogno: salire nell’Olimpo del calcio italiano. Ma solo una potrà riuscirci. Da stasera, ogni passaggio, ogni errore, ogni gol peserà come un destino.

Playoff Serie B, il sogno calabro contro la certezza ligure — Lo stadio “Nicola Ceravolo” di Catanzaro si prepara a vivere una notte di grande passione e tensione: questa sera, i giallorossi ospiteranno lo Spezia nella gara d’andata del primo turno dei playoff di Serie B. Una sfida dal sapore speciale, tra due squadre con ambizioni forti e un solo obiettivo: avvicinarsi al sogno chiamato Serie A. Lo Spezia, sulla carta favorita, arriva in Calabria con un bagaglio ricco di esperienza e talento: Lapadula guiderà l’attacco insieme al giovane ma già decisivo Francesco Pio Esposito, mentre a orchestrare il gioco in mezzo al campo ci sarà Salvatore Esposito, vero cervello della squadra.

Ma al “Ceravolo” nulla è scontato: il Catanzaro, sospinto da un pubblico infuocato e da un entusiasmo contagioso, punta tutto sul suo simbolo, Pietro Iemmello, pronto a trascinare i suoi come già fatto tante volte. Dopo l’amara esperienza nei playoff dello scorso anno, i giallorossi non vogliono più fermarsi: la Serie A non è solo un sogno, è un desiderio che arde.

Le "vespe" sono pronte a pungere le "tigri" — Le "Vespe" sono pronte a pungere le "Tigri": allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia va in scena Juve Stabia–Cremonese, una sfida affascinante tra la favola e la forza, tra la sorpresa e la continuità. I campani, protagonisti di una stagione straordinaria, arrivano a questo appuntamento con l’entusiasmo alle stelle dopo aver eliminato il Palermo ai quarti dei playoff. Una piccola realtà che ha preso forma giorno dopo giorno e che ora non vuole più smettere di stupire: a guidarla ci saranno il cervello fine di Pierobon e il talento offensivo dell’ex Inter Adorante, già decisivo nel turno precedente. In più, ci sarà la spinta infuocata del “Menti”, pronto a trasformarsi in un alveare di passione.

Dall’altra parte, la Cremonese parte con i favori del pronostico, come già accaduto per lo Spezia, ma guai a sottovalutare un’avversaria così affamata. Un passo falso potrebbe rovinare una stagione solida e ben costruita. Per evitarlo, servirà il meglio da parte di Bonazzoli, De Luca, Vanderputte e Johnsen, senza dimenticare la classe cristallina del “Mudo”Vazquez, uomo capace di accendere la partita con un solo tocco. Sarà una battaglia di nervi, intensità e cuore: vespe e tigri si affronteranno in una notte dove tutto può succedere e dove il sogno della Serie A si gioca su ogni pallone.