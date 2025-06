Sampdoria-Salernitana, i precedenti tra le due squadre

Dopo diversi caos riguardanti le squadre di Serie B, i Play-out stanno per iniziare e metteranno di fronte i liguri contro i campani

Questa sera, alle 20:30, la Sampdoria ospiteràla Salernitana allo Stadio Luigi Ferraris di Genova in occasione della gara d'andata dei play-out di Serie B. Le due squadre, quindi, si giocano l'ultimo posto disponibile per disputare la serie cadetta 2025/2026. Chi perderà, invece, giocherà la prossima edizione della Serie C. Nel corso della Serie B di quest'anno, i due club si sono affrontati alla 3ª giornata, quando ci fu la vittoria dei campani per 3-2, e nell'ultima di campionato, quando vinse la Samp 1-0. Ecco, quindi, i precedenti tra i Blucerchiati ed i Granata.

Sampdoria-Salernitana, i precedenti Dopo diversi caos che hanno coinvolto diverse squadre di Serie B, che ha condannato il Brescia alla retrocessione in Serie C, il giorno dell'inizio dei play-out è finalmente arrivato. Stasera, le due squadre allenate rispettivamente allenate dall'ex MilanAlberico Evani e da Pasquale Marino si affronteranno per la 24ª volta nella loro storia. I due club s'incontrarono per la prima volta in un match di Serie A datato 21 dicembre 1947: quella volta, la Salernitana ebbe la meglio vincendo 2-1. Nei precedenti totali, la Samp ha le statistiche di poco a favore: 12 vittorie, 3 pareggi ed 8 sconfitte. Per quanto riguarda i gol, invece, la Salernitana è avanti di pochissimo: 32 contro i 31 del club ligure.

Per la prima volta nella loro storia, le due squadre si affronteranno ai Play-out di B. Nella serie cadetta, il Doria e la Salernitana hanno giocato contro 12 volte: 7 vittorie del club genoano, 3 quelle dei Granata e soltanto 2 pareggi, l'ultimo risalente all'1-1 del 5 novembre 1999. Considerando solo i 6 match di Serie B giocati a Genova tra le due squadre, la Sampdoria ha perso soltanto una volta: 2 aprile di 25 anni fa, sconfitta per 2-4.