Ufficiali i playout tra Sampdoria e Salernitana: si giocheranno il 15 e 20 giugno. Ma la Salernitana ha fatto ricorso: il 13 giugno il verdetto del TFN. Intanto si riapre l’ipotesi Serie B a 21 squadre

Silvia Cannas Simontacchi 11 giugno - 17:00

Nonostante i ricorsi e l’incertezza generale, la Lega Serie B ha tirato dritto: i playout per la salvezza si giocheranno. Sampdoria-Salernitana è ufficiale, con andata fissata per domenica 15 giugno alle ore 20:30 a Marassi, e ritorno venerdì 20 giugno all’Arechi, sempre in serale.

Il caos innescato dal caso Brescia — Tutto è cominciato con la penalizzazione inflitta al Brescia – 8 punti in totale, 4 per la stagione appena conclusa e 4 per la prossima – per il mancato pagamento di stipendi, contributi e imposte. La società di Massimo Cellino, ormai prossima al fallimento, ha deciso di ritirare il ricorso previsto davanti alla Corte d’Appello Federale, aprendo a una possibile ripartenza dalla Serie C con una fusione col FeralpiSalò.

Questo ha modificato la classifica finale: la Sampdoria guadagna una posizione e ottiene il diritto di giocarsi lo spareggio salvezza. La Salernitana, invece, ha deciso di non arrendersi.

I ricorsi della Salernitana — Il club campano ha presentato vari ricorsi per chiedere prima il blocco dei playout contro il Frosinone (ormai salvo ufficialmente) e ora per fermare anche quelli contro la Sampdoria. Il Collegio di Garanzia del CONI ha dichiarato inammissibile il primo ricorso, mentre per il secondo il Tribunale Federale Nazionale deciderà il 13 giugno, a sole 48 ore dalla gara d’andata. L’udienza di merito, invece, è fissata per il 19 giugno.

Playout di Serie B: gli scenari possibili — Nonostante la Lega abbia pubblicato la nuova classifica e messo in vendita i biglietti, l’incognita resta. Un eventuale accoglimento del ricorso Salernitana potrebbe far slittare i playout, o persino spingere verso un’ipotesi estrema: l’allargamento della Serie B a 21 squadre. In quel caso, Sampdoria e Salernitana si salverebbero entrambe.

Una possibilità che la Lega B sembra voler scongiurare accelerando i tempi, ma che resta viva fino al 13 giugno, quando tutto potrebbe ancora cambiare.