Il centrocampista del Sassuolo, Daniel Boloca, suona la carica dopo la bella vittoria nel derby contro la Reggiana.

Luca Paesano Redattore 30 novembre - 11:25

Il Sassuolo si è aggiudicato il sentito derby emiliano contro la Reggiana. Nella sfida del Mapei, da calendario in trasferta, i neroverdi si impongono con un bel 2-0 siglato da Thorstvedt e Mulattieri. La formazione di Fabio Grosso consolida così il primo posto in classifica, volando momentaneamente a +4 da Pisa e Spezia che devono ancora scendere in campo. Ai canali ufficiali del club è intervenuto anche Daniel Boloca, grande protagonista del match.

Reggiana-Sassuolo, le parole di Boloca — "Noi pensiamo a migliorare giorno dopo giorno come ci chiede il mister, di mettere in campo anima, cuore, grinta e dare tutto per la maglia - ha esordito il centrocampista neroverde. Cerchiamo di migliorarci in ogni allenamento, di migliorare i difetti che abbiamo ed è quello che conta. Per noi giocare ogni partita è sempre un sogno, parlo per me soprattutto, a maggior ragione quando si va a San Siro e con questo entusiasmo che abbiamo quest'anno. Non vediamo l'ora".

E poi sul rapporto particolare che si è creato con i tifosi: "Ci sentiamo in debito con loro soprattutto per quello che è successo l'anno scorso e cerchiamo di renderli orgogliosi, meritano tanto e ce lo hanno sempre dimostrato. Ruolo? Io per la squadra farei di tutto, il ruolo non conta, conta come uno si dedica alla partita, l'atteggiamento che ci mette, e io cerco sempre di mettermi sempre a disposizione della squadra".

Sullo snodo cruciale della stagione: "Prima della Cremonese dovevamo cercare i giusti meccanismi. È normale che dopo una delusione come quella dell'anno scorso non è semplice ripartire, ma dopo una sconfitta del genere ti deve scattare per forza qualcosa in più, e ora si vede che stiamo dando tutto quanto".