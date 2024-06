Si tratta del terzo trofeo stagionale per la punta lagunare , dopo i due premi MVP del mese vinti a febbraio e marzo, nel corso di una stagione in cui si è dimostrato fondamentale terminale offensivo della propria squadra.

Giunto a Venezia nell’agosto 2022, mette a referto nella sua prima stagione italiana ben 19 gol, concludendo al secondo posto della classifica marcatori. Numeri che migliora durante la stagione in corso, arrivando a quota 22 in regular season.

Pohjanpalo verrà premiato dal presidente della Lega B Mauro Balata in occasione di Venezia-Cremonese, match valido per la finale playoff di ritorno durante il cerimoniale pre-gara. Dopo essere rimasto a secco nella gara d'andata potrebbe essere questa l'occasione perfetta anche per segnare il goal promozione per il Venezia.