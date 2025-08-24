Venezia-Bari, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Dopo le rispettive partite in Coppa Italia, le due squadre vogliono iniziare col piede giusto la stagione in cadetteria

Jacopo del Monaco 24 agosto - 09:00

La prima giornata di Serie B mette subito sul piatto una grande sfida. Questa sera, alle ore 19:00, si affronteranno allo Stadio Pier Luigi Penzo Venezia e Bari, due tra le grandi protagoniste annunciate di questa stagione. I Lagunari cercheranno di riprendersi la massima serie dopo la retrocessione dello scorso anno; i Galletti, invece, sognando il grande ritorno in Serie A.

Come arrivano le due squadre alla sfida — Dopo la retrocessione dalla Serie A, il Venezia allenato da Giovanni Stroppa ha come obiettivo principale il ritorno nella massima competizione del nostro Paese. Oltre ai riscatti di Filip Stanković e Hans Nicolussi Caviglia, i Lagunari hanno rinforzato la squadra con nuovo innesti e ci sono state anche diverse cessioni, come quelle di Candé ed Idzes al Sassuolo. Il club veneto ha fatto il suo esordio stagionale vincendo i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova: 4-0 grazie alle doppietta di Issa Doumbia e John Yeboah.

Altra stagione in cadetteria per il Bari, che come nuovo allenatore ha scelto Fabio Caserta, reduce dall'esperienza al Catanzaro. Il club pugliese ha effettuato diverse operazioni in entrata ed in uscita, come i due rinforzi più recenti Gaetano Castrovilli e Mirko Antonucci. Così come i loro avversari di domani, anche il Bari ha giocato i trentaduesimi della coppa nazionale ed è stato eliminato dal Milan, che ha vinto 2-0 a San Siro grazie alle reti di Rafael Leão e Christian Pulisic.

Probabili formazioni — Per la partita di domani, Stroppa dovrà sciogliere il dubbio su chi schierare in porta tra Plizzari e Stanković. Il Bari, invece, dovrà fare a meno di Gytkjaer per un infortunio alla prima falange del quinto dito del piede destro, e ci sono dubbi su Moncini, che negli ultimi giorni ha svolto allenamenti personalizzati.

VENEZIA (3-5-2): Plizzari; Franjic, Korac, Schingtienne; Hainaut, Doumbia, Busio, Duncan, Haps; Yeboah, Adorante. All: Stroppa

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunöder, Verreth, Pagano; Pereiro, Moncini, Sibilli. All: Caserta

Venezia-Bari, dove vedere il match — Venezie e Bari si sfideranno questa sera, alle ore 19:00, allo Stadio Luigi Penzo per la prima giornata di Serie B. La sfida si potrà vedere non soltanto su DAZN, sia in diretta televisiva che in streaming accedendo alla piattaforma, ma anche su Amazon Prime Video grazie al servizio a pagamento LaB Channel.