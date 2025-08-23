derbyderbyderby calcio italiano serie b Verso Monza-Mantova, i migliori marcatori del derby lombardo

Questa sera si giocherà il derby lombardo tra Brianzoli e Virgiliani e, in attesa del fischio d'inizio, ecco chi ha segnato più gol nei precedenti
Nella giornata di ieri ha avuto inizio la nuova edizione della Serie B e stasera 23 agosto si affronteranno Monza e Mantova. I due club giocheranno all'U-Power Stadium e il match inizierà alle ore 21:00. In attesa del calcio d'inizio, ripercorriamo le statistiche per analizzare i migliori marcatori delle sfide tra le due squadre lombarde.

La sfida di questa sera tra Brianzoli e Virgiliani potrà non avere il fascino dei big match della Serie A o di altri derby ma è una partita importante e sentita per le due squadre. In passato, il derby lombardo è andato in scena 39 volte: il Monza ha vinto 16 derby; i mantovani soltanto 8; i pareggi sono stati 15. La partita tra i due club, in Serie B, non si gioca dalla stagione 1972/1973: la gara d'andata si concluse con un pareggio a reti bianche mentre al ritorno il Monza vinse di misura con la rete di Silvino Bercellino. Le due squadre, quando si sono incontrate, hanno segnato 74 reti così divise: 46 per i biancorossi e 28 per i mantovani.

Il miglior marcatore delle sfide tra i due club è un ex giocatore del Mantova. Si tratta di Renzo Uzzecchini, il quale ha realizzato 5 reti contro il Monza in carriera, tre di queste coi Virgiliani dal 1959 al 1961.

Dietro di lui si trovano quattro calciatori che hanno vestito la maglia del Monza e sono tutti a 2 reti: i due attaccanti Luigi Gelosa e Fiorano Grassi, che hanno segnato i rispettivi gol nelle partite della Coppa Italia 1938/1939; Riccardo Monguzzi, andato a segno in occasione due derby della Serie C 1986/1987; Luigi di Biagio, autore di una doppietta nella vittoria in trasferta per 2-5 in C nella stagione 1990/1991. Quest'ultimo è il più noto al pubblico anche per la sua carriera in A con le maglie di Foggia, Roma ed Inter e per le sue partecipazioni al Mondiale del 1998 e all'Europeo due anni più tardi.

