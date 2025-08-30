Cavese-Catania, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

La sfida tra i campani a caccia della prima vittoria e i siciliani forti di un super esordio casalingo molto convincente per scalare già la classifica

Alessia Bartiromo 30 agosto - 09:52

La seconda giornata di serie C girone C entra nel vivo con la seconda giornata e la gare in programma oggi, sabato 30 agosto 2025. Ad aprire il pomeriggio Cavese-Catania alle ore 18: ecco dove si può vedere. Per gli utenti registrati, è disponibile gratuitamente in streaming live su Bet365.

Dove vedere Cavese-Catania in diretta tv e streaming live — Cavese-Catania è tra le sfide più attese della giornata, con gli occhi puntati sia sul rendimento dei padroni di casa che sullo stato di forma dei siciliani, reduci dal roboante 6-0 inflitto all'esordio in campionato lo scorso weekend contro il Foggia. Il match sarà disponibile in live streaming gratuito per gli utenti registrati di Bet365 e al contempo su Sky Sport canale 255 e Now Tv. In streaming per tablet, pc e smartphone sarà visibile altresì tramite l'app di SkyGo e su OneFootball.

Come arrivano le due squadre alla sfida — Un momento di forma positivo per entrambe le squadre, seppur diverso. La Cavese è reduce dal pari a reti bianche nella prima partita stagionale in trasferta contro il Sorrento, provando più volte a sbloccare il risultato senza riuscirci. A nulla è servita la girandola di sostituzioni di mister Fabio Prosperi nella ripresa, con un punto conquistato e un inizio comunque positivo.

Per il Catania invece la prima è stata davvero incredibile: un deciso 6-0 tra le mura amiche ai danni del Foggia, lanciando subito un segnale forte alle avversarie. In gol Cicerelli al 7' su calcio di rigore, Donnarumma al 21', Ierardi segna il tris alla mezz'ora e c'è spazio ancora per Forte ancora su penalty, D'Ausilio Guadagno al 71' e Lunetta che chiude le avversità all'80'.

Le probabili formazioni di Cavese-Catania — Per la Cavese del tecnico Prosperi poche novità rispetto all'esordio con un 3-4-2-1 a trazione anteriore. Boffelli a difendere i pali con Macchi, Munari e Fornito a centrocampo di supporto a Pelamatti. In avanti Diarrassouba e Fella dietro l'unica punta, lo specialista di categoria Guida.

Per il Catania di Toscano modulo a specchio con Dini tra i pali, il trio arretrato con Ierardi, Di Gennaro e Celli e la mediana di qualità con Casasola, Corbari, Aloi e la qualità di Donnarumma. In avanti Jimenez e Cicerelli alle spalle di Forte, tra i più in forma tra gli etnei.

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Piana, Loreto; Macchi, Munari, Fornito, Pelamatti; Diarrassouba, Fella; Guida. Allenatore: Prosperi.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte. Allenatore: Toscano.