La rivalità che si rinnova: stasera è Cavese-Giugliano

Cavese-Giugliano sarà il posticipo del Girone C: il derby sarà visibile in chiaro per chi è in Campania, su Teleclubitalia ch. 77. L'appuntamento è stasera al Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni, alle 20.30 fischio d'inizio.

Michele Bellame Redattore 13 gennaio 2025 (modifica il 13 gennaio 2025 | 11:16)

Nel girone C, quasi ogni partita è un derby: squadre di provincia che hanno insite storie e gemellaggi e rivalità, che non hanno nulla a cui invidiare alle grandi del calcio italiano. Squadre che meritano rispetto, per blasone, sicuramente, e per tifoserie: strenue, queste ultime, a rimanere fedeli al territorio ed ai colori della maglia della propria città, senza lasciarsi mai ingannare dalle sirene di altre squadre, magari settentrionali. Lunedì sera si sfideranno Cavese e Giugliano, una classica della serie C: la partita non si svolge al Lamberti di Cava de' Tirreni da vent'anni. La sfida dell'andata, al De Cristofaro di Giugliano in Campania, è finita a reti bianche: 0-0.

Cavese-Giugliano visibile in chiaro in Campania E' talmente importante la sfida, che sarà visibile in chiaro per i residenti della Campania: infatti, lunedì 13 gennaio alle 19:45, Tele Club Italia trasmetterà in esclusiva il derby campano di Serie C tra Cavese e Giugliano. La diretta inizierà alle 19:45, con collegamenti live dal campo, interviste esclusive e approfondimenti pre-partita per entrare nel vivo dell’attesa. Alle 20:30, il fischio d’inizio; al termine della partita, alle 22:00, ci sarà ampio spazio per il post-partita.

La storia della rivalità: il derby torna a Cava dopo vent'anni Cavese-Giugliano è stata disputata nove volte al Lamberti di Cava: l'ultima volta, risale al 19 dicembre 2004, quando il Giugliano vinse per 0-2 grazie alle reti di Perna e Pignalosa; i gialloblù, in quell'annata 2004/05, erano guidati da Antonio Porta, attuale collaboratore tecnico di Fabio Pecchia al Parma. Il bilancio complessivo a Cava de' Tirreni recita: sei vittorie per la Cavese, un pareggio e due sconfitte.

Il primo incontro risale al 1951, con la Cavese vincitrice 2-0. I due club si sono incontrati nuovamente dopo 22 anni, nel 1973, con una vittoria di misura per la Cavese (1-0). Un altro lungo intervallo separò i successivi derby: il match, ritornò nel 1997, quando la Cavese si impose 4-0: si sfidarono sul campo neutro di Nola, ed i metelliani si imposero grazie alla doppietta di Prisciandaro, ed alle reti di Carafa e Tovalieri; alla fine di quella stagione, la Cavese - allenata da Eziolino Capuano, ora al Trapani - festeggiava la promozione in C2. Due stagioni dopo, nel 1998, il Giugliano pareggiò 1-1 in C2, ma nei successivi anni il dominio della Cavese continuò con vittorie in rimonta e altri successi, fino al 2002, quando il Giugliano vinse 2-0. L'ultima vittoria della Cavese, risale al 2003.

⚽️ Cavese 1919 vs Giugliano Calcio 1928

🔔 Lunedì 13 Gennaio - Ore 20:30

🎫 Tagliandi disponibili (tranne per i residenti in provincia di Napoli) presso tutti i punti vendita autorizzati ETES oppure su https://t.co/t9xBaozGra

Maggiori info qui 👇https://t.co/2tLNdKIjN3pic.twitter.com/3aMX0sgwac

— IL GIUGLIANO (@ilgiugliano) January 10, 2025

E' proprio in questi anni, nei primi del nuovo millennio, che la rivalità fra le due compagini andava man mano alimentandosi. La maggior parte dei derby fra le due squadre, si sono disputati nel campionato di C2, proprio nei primi anni duemila. Le continue sfideCavese-Giugliano fra metelliani e tigrotti, inasprirono più di una volta le contese fra le due tifoserie.