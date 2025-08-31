I padroni di casa cercano la prima vittoria della stagione in un clima a dire poco rovente, mentre i granata sono a caccia della seconda vittoria consecutiva. Fischio di inizio alle 21.

Mattia Celio Redattore 31 agosto - 11:58

Questa sera andrà in scena la seconda giornata di Serie C girone C. Tra le sfide in programma spicca Cosenza-Salernitana, una partita che solo pochi mesi fa valeva la permanenza in Serie B. Teatro dell'incontro sarà uno Stadio San Vito Gigi Marulla quasi deserto a causa della protesta contro la società. I padroni di casa sono reduci dal pareggio per 2-2 a Monopoli, mentre i granata vengono dalla vittoria casalinga sul Siracusa (1-0). La partita tra Cosenza e Salernitanasi potrà seguire in live streaming gratuitamente sul sito di Bet365 per tutti gli utenti registrati al sito.

Dove vedere Cosenza-Salernitana — La partita, valida per la seconda giornata di Serie C, verrà proposta in diretta televisiva da Sky. Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport 252. Oltre a Sky la si potrà vedere anche su NOW e, come riportato in precedenza, sarà visibile gratuitamente sul sito di Bet365. Per tutti coloro che hanno un account basterà infatti accedere per ottenere la possibilità di vedere live streaming la gara tra Cosenza e Salernitana di questa sera. Calcio d’inizio alle ore 21.00.

Il momento delle due squadre — Non sarà certo l'esordio casalingo che il Cosenza si aspettava. I calabresi, oltre alla Salernitana, dovranno "affrontare" anche il clima di forte tensione tra i tifosi e la dirigenza a causa della decisione di quest'ultima di chiudere le curve per la campagna abbonamenti. Inoltre, nelle ultime ore, la stessa società dei Lupi ha emesso un comunicato ufficiale che ha reso lo strappo ancora più difficile da ricucire, ovvero un comunicato riguardante la possibilità di installare, in futuro, dei maxi schermi fuori dallo stadio per coloro i quali non vorranno tifare dall’interno.

Freschi di vittoria all'esordio contro il Siracusa, la Salernitana cerca la seconda vittoria di fila. Proprio per questo non dovrebbe cambiare molto rispetto alla formazione iniziale scesa in campo nella prima giornata. Giuseppe Raffaele, infatti, dovrebbe con molta probabilità riproporre dieci-undicesimi della formazione che ha battuto i siciliani all'Arechi domenica scorsa.

Probabili formazioni — Sarà confermato il modulo 3-5-2 per il Cosenza, con in porta Antonio Donnarumma, davanti al quale rientrerà Anastasio, mentre Matino è in vantaggio su Coppolaro per completare il terzetto difensivo imperniato sul roccioso Golemic. Centrocampo non subirà alcuna variazione mentre il reparto offensivo sarà sempre guidato da Inglese, nonostante le continua voci di mercato. A fianco al capitano dei granata ci sarà il solito Liguori.

Per quanto riguarda invece gli undici titolari della Salernitana, Buscè potrebbe decidere di far esordire Dametto dal primo minuto a discapito di Dalle Mura. Il modulo prescelto dovrebbe essere lo stesso utilizzato con il Monopoli, ovvero il 3-4-2-1 elastico. In avanti Mazzocchi sarà ovviamente il punto di riferimento, supportato alle spalle dalla coppia Florenzi e Cannavò. Obiettivo conquistare la prima vittoria della stagione e scavalcare così in classifica i rivali storici.

COSENZA (3-4-2-1): Vettorel; Dametto, Caporale, D’Orazio; Cimino, Kouan, Garritano, Ferrara; Cannavò, Florenzi; Mazzocchi. Allenatore: Buscé

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, De Boer, Capomaggio, Knezovic, Villa; Liguori, Inglese. Allenatore: Raffaele