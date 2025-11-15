Crotone-Sorrento, come stanno andando i campani nei match in trasferta?

In occasione della quattordicesima giornata della Serie C , il Sorrento giocherà in casa del Crotone , ovvero presso lo Stadio Ezio Scida. Entrambe le compagini si trovano nel Girone C della terza divisione del calcio italiano. Le due squadre, che occupano rispettivamente la settima e la tredicesima posizione in classifica, hanno soltanto cinque punti di differenza tra loro. In attesa del calcio d'inizio previsto per le ore 14:30 , vediamo insieme il rendimento della compagine campana quando gioca fuori casa.

La sfida di questo pomeriggio tra i Pitagorici ed i Costieri, insieme ad altre, darà il via al quattordicesima turno del Girone C della terza serie italiana. Il Sorrento, il cui allenatore risponde al nome di Mirko Conte , in questo momento occupa la tredicesima posizione in classifica con altrettanti punti totalizzati nelle precedenti giornate di campionato. I rossoneri provenienti dalla Campania hanno collezionato ben sette pareggi, quattro sconfitte e soltanto due vittorie. Tra le cause dell'attuale situazione, oltre al non ottimo inizio di stagione, c'è anche il rendimento della squadra quando disputa le partite fuori casa.

Fino a questo momento, il Sorrento ha giocato sette partite fuori casa tra il campionato e la Coppa Italia Serie C . I Costieri hanno dato il via alla loro annata vincendo ai calci di rigore contro la Salernitana all'Arechi il match valevole per il primo turno della coppa di categoria. Le altre due vittorie rossonere in trasferta sono arrivate con lo stesso risultato, vale a dire 0-1 : una contro il Giugliano , decisa da Marco Cuccurullo ; l'altra, attualmente ultimo successo in questa Serie C, contro Siracusa grazie alla rete di Eugenio D'Ursi .

Il club campano, in trasferta, ha ottenuto tre pareggi di cui uno a reti bianche contro il Catania e l'altro, arrivato al 91' con gol di D'Ursi, per 1-1 contro il Benevento. Infine, le uniche partite che il Sorrento ha perso fuori casa sono state quelle contro Foggia (1-0 gol di Morelli) e Salernitana per 2-1.