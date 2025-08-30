Foggia-Sorrento, dove vedere la partita in diretta Tv e in streaming LIVE

La sfida tra i pugliesi e i campani tra le ultime di formazioni, le novità e le ambizioni di due squadre che vogliono proseguire subito al meglio

Alessia Bartiromo 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 12:45)

Prosegue la seconda giornata di serie C girone C che dopo la roboante Atalanta U23-Casarano terminata 6-2 per i padroni di casa, mette sotto i riflettori nella giornata odierna ben altri 4 match. Tra questi figura Foggia-Sorrento, in programma alle ore 21. Scopriamo dove vedere la sfida: sarà disponibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati.

Dove vedere Foggia-Sorrento in diretta TV e in streaming LIVE — Ecco le altre piattaforme dove vedere Foggia-Sorrento. Oltre Bet365, la sfida sarà disponibile anche sui consueti canali di Sky Sport al 257, disponibile in streaming su SkyGo e su Nowtv anche per tablet, pc e smartphone. Un modo per poter usufruire della visione ovunque ci si trovi, con ampio pre partita, interviste e approfondimenti.

Il momento delle due squadre — Il Foggia di Delio Rossi si lecca le ferite dopo l'esordio shock della scorsa settimana in trasferta a Catania. Un 6-0 subìto che non lascia appello, con la voglia di riscattarsi immediatamente dal brutto ko e tornare a correre. In settimana si è registrato già il primo segnale positivo, scacciando via le voci dei problemi tecnici e societari, con una sterzata sul mercato che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nelle ultime ore sono infatti stati ufficializzati acquisti e conferme importanti, della caratura di Francesco Rizzo, Felice D'Amico, Gabriele Morelli, Federico Valietti e Davide Pertmann.

Situazione molto diversa in casa Sorrento, con il pari a reti bianche all'esordio stagionale in casa contro la Cavese. La squadra di mister Mirko Conte è alla ricerca dei tre punti per smuovere in maniera più decisa la classifica, nonostante abbia una trasferta difficile da affrontare. L'obiettivo stagionale è sicuramente una salvezza tranquilla, non disegnando se dovesse arrivare anche un piazzamento playoff.

Le probabili formazioni — Il tecnico del Foggia Delio Rossi conferma il 4-3-3 con una squadra decisamente a trazione anteriore, forte del match tra le mura amiche. Borbei a difendere i pali con Morelli, Staver, Minelli e il neo acquisto Valietti in difesa: Garofalo, Pertermann e Felicioli gettati nella mischia sulla mediana insieme al tridente d'attacco formato da Winkelmann, Bevilacqua e Orlando.

Per il Sorrento di Mirko Conte il consueto 3-5-2 con Harrasser a difendere i pali, Solcia, Fusco e Carillo trio d'esperienza in difesa, Piras, Cangianiello, Franco, Cuccurullo e Colombini a dare qualità a centrocampo con il duo d'attacco composto da Plescia e D’Ursi, pronto a scardinare il reparto difensivo avversario.

FOGGIA (4-3-3): Borbei; Morelli, Staver, Minelli, Valietti; Garofalo, Petermann, Felicioli; Winkelmann, Bevilacqua, Orlando. Allenatore: Delio Rossi.

SORRENTO (3-5-2): Harrasser; Solcia, Fusco, Carillo; Piras, Cangianiello, Franco, Cuccurullo, Colombini; Plescia, D’Ursi. Allenatore: Mirko Conte.