Lumezzane-Feralpisalò, riecco il derby dopo sette anni

Nel girone A di serie C, torna il derby tra due squadre bresciane: valgobbini contro gardesani. L'anno scorso non si disputò perchè la Feralpi era in serie B. L'ultimo precedente è datato gennaio 2017.

Emanuele Giacometti 17 luglio 2024 (modifica il 17 luglio 2024 | 11:20)

Lunedì mattina, la Lega Pro ha svelato i calendari della serie C per la nuova stagione sportiva. Tante le curiosità e le novità. Tra queste, una arriva da Brescia. Nel girone A infatti, tornerà dopo oltre sette anni il derby tra Lumezzane e Feralpisalò. Proprio così, tutto vero. Una sfida che non è andata in scena l'anno scorso, perchè i gardesani erano in B.

Il derby tra bresciane — Dunque, il sorteggio ha dato il suo verdetto. Il derby sarà in programma alla sedicesima giornata, nei weekend del 24 novembre (allo stadio Saleri) e del 6 aprile (al Turina). Un appuntamento da evidenziare anche perché manca da oltre sette anni: l’ultima sfida, il 29 gennaio 2017, fu vinta dai gardesani in casa del Lume 1-0, grazie ad una rete di Surraco.

Feralpi, giovane realtà: nel 2012 il primo derby — La Feralpisalò è un club nato nel 2009 e rappresenta due città: Salò e Lonato del Garda. Nel 2012 fu disputato il primo derby contro il Lumezzane (andata in Valgobbia), precisamente nel campionato di Prima Divisione girone A. Chi vinse? La FeralpiSalò 2-0: gol di Giorico e Marcolini su rigore.

Lumezzane e Feralpisalò, le avversarie all'esordio — Prima di pensare al derby ci sarà tempo. Un passo alla volta e tutti contenti. All'esordio del 25 agosto per esempio, i gardesani del neo tecnico Aimo Diana, ospiteranno il Novara. Trasferta in casa della Virtus Verona invece per il Lumezzane.