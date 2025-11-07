Tre reti negli ultimi giorni. Tutte decisive. Arrivato a Ravenna solo due mesi fa, l'ex Roma ha già conquistato il cuore dei giallorossi e ora vuole guidarli al ritorno in Serie B.

Mattia Celio Redattore 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 12:26)

Dal giallorosso della Roma a quello del Ravenna. La storia per Stefano Okaka ha assunto una piega molto diversa rispetto a quello che ci si aspettava, ma nonostante questo la voglia di segnare da parte del classe '89 non è mai venuta meno. Arrivato al Ravenna la scorsa estate, l'italo-nigeriano ha in poco tempo conquistato un ruolo importante sia nella squadra che nel cuore dei tifosi.

Ravenna, la rinascita di Okaka: l'ex Roma si è già preso i giallorossi — Lo abbiamo visto calcare i più grandi palchi del calcio europeo ed anche se ora gioca in una categoria minore Stefano Okaka non è cambiato di una virgola. Dai suoi inizi con la Roma, l'attaccante ha vestito poi diverse maglie, tra cui quelle di Parma, Watford, Anderlecht, Udinese e, in ultimo, İstanbul Başakşehir. Adesso, a 36 anni, il classe '89 ha deciso di ricominciare dalla Serie C, destinazione il Ravenna, e nonostante l'età e il palcoscenico non di alto livello l'attaccante non ha mai perso la voglia di giocare e, soprattutto, di fare gol.

Dopo gli ultimi due anni da svincolato, Okaka si è trasferito in Emilia-Romagna proprio nell'ultimo giorno di mercato. Nonostante il lungo stop, l'attaccante in poco tempo si è preso i giallorossi sulle spalle. Già la sua prima marcatura è stata di vitale importanza, ovvero la rete della vittoria al 97' contro la Pianese. Un gol arrivato dopo ben 1041 giorni di digiuno. Un gol che, di fatto, ha permesso subito all'ex Roma di entrare nel cuore dei tifosi.

Da quel momento è stato un crescendo: doppietta contro il Rimini in Coppa Italia e un altro sigillo pesantissimo nel big match contro l’Ascoli, dove ancora una volta ha deciso la partita nel finale. Tre gol decisivi in pochi giorni e tutti arrivati in momenti chiave. E' vero che siamo solo all'inizio, ma i numeri del 36 enne lasciano molto ottimismo: 4 reti in 6 partite tra campionato e coppa. Numeri che, a livello personale, hanno permesso all'attaccante di raggiungere le 100 reti in carriera.

“Stefano non è solo un giocatore esperto è un punto di riferimento per tutto il gruppo - ha recentemente dichiarato il tecnico giallorosso ed ex centrocampista di Juventus e Fiorentina Marco Marchionni - La sua presenza in spogliatoio si sente e i ragazzi lo seguono”. Okaka avrà modo di incrementare il suo bottino nella sfida di domenica contro la Torres, importante anche per continuare a sognare la promozione. Giallorossi che, al momento, occupano la seconda posizione con 30 punti staccati di una sola lunghezza proprio dall'Ascoli.