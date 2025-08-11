Salernitana, battuta la Reggina di misura nel Trofeo Iervolino

Sembrano lontani anni luce quando la Salernitana giocava in massima serie. Piuttosto che organizzare trasferte per Milano , Roma e Torino , e nella vicina Napoli , i calorosi tifosi granata dovranno accontentarsi di Benevento , Catania , Casarano e Siracusa . Ma, per arrivare ai grandi palcoscenici si inizia dai piccoli teatri ed è questa la giusta resilienza con cui, la squadra campana, deve affrontare questo campionato di serie C . La prima sfida ufficiale per la squadra dell'Ippocampo, sarà domenica 17 agosto contro il Sorrento , per il primo turno della Coppa Italia di C .

"Servono altri rinforzi, spero arrivino presto"

"Abbiamo lavorato tanto e molto bene durante queste settimane. Appena ieri abbiamo finito il ritiro, e siamo in linea con il programma di lavoro". Queste le parole del tecnico Giuseppe Raffaele al termine della sfida con la Reggina. Il nuovo allenatore, ex Audace Cerignola, non si sottrae dal dire la sua a proposito del calciomercato: "Mi aspetto che si completi la rosa quanto prima. Sappiamo tutti che cosa manca in questo momento. Siamo corti. Ci sono giocatori che non resteranno, ed abbiamo la necessità di completare la squadra nel minor tempo possibile". Ancora Raffaele: "Sono arrivati tre giocatori negli ultimi quattro giorni, ma c'è il rischio che non tutti siano al cento per cento della condizione. Abbiamo la necessità di alzare il numero di giocatori e soprattutto la qualità della squadra. Se si fa la conta degli acquisti, si capisce quanti giocatori servono, e cosa serve per avere alternative".