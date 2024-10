Nei derby del Monday Night del Gruppo C di Serie C successo della Casertana sulla Cavese, 1-1 il derby lucano tra Picerno e Potenza

Doppio derby nel Monday Night di Serie C. Nel Girone C la Casertana vince il derby campano con la Cavese e avvicina la zona play-off. Finisce 1-1 il derby lucano tra Picerno e Potenza: terza gara senza vittoria per i padroni di casa, 4° risultato utile consecutivo per la formazione ospite.