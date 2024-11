Serie D, il derby calabro è della Reggina: Trocini sbanca Vibo Valentia

Il derby del sorpasso

La posta in palio è alta. La Vibonese, reduce da tre vittorie di fila, va a caccia del poker che le permetterebbe di restare aggrappata alla prima posizione, insieme a Scafatese e Siracusa. La Reggina, invece, dopo i pareggi con Sambiase e Akragas, cerca i tre punti che le garantirebbero il sorpasso in classifica, proprio ai danni dei padroni di casa. Meglio gli ospiti nella prima frazione di gioco, la Vibonese prova a sorprendere in ripartenza gli uomini di Trocini. Il neo allenatore nel corso dei primi 45', deve rinunciare prima a Porcino, poi a Salandria, entrambi costretti ad alzare bandiera bianca per un problema fisico. Al posto di quest'ultimo entra Urso che impiega 60' per far esplodere il settore ospiti: colpo di testa vincente su cross di Vesprini e Reggina in vantaggio all'intervallo.